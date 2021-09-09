Три рецепта пасты, которые разнообразят любой обед

Паста - простое, сытное и одновременно изысканное блюдо. Завоевало популярность не только на родине - в Италии, но и в Украине. Готовится быстро и не требует кулинарных навыков, особенно, если приобрести готовое тесто.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как поразить близких - три оригинальные рецепты кофейных коктейлей
Карбонара
Ингредиенты:
тесто - 300 г
бекон - 200 г
яйца - 4 шт.;
пармезан - 200 г;
сливки - 40 г;
оливковое масло 1 ст. л.;
соль, перец - по вкусу;
Приготовление:
Натереть сыр и смешать с желтками. Раскатать тесто в тонкую прямоугольную пластину. Нарезать на длинные полоски - 0,5 см в ширину. Отварить до готовности в кипящей воде - 3 мин. Обжарить бекон. Готовую пасту смешать с беконом. Выложить в миску с желтками, сыром и сливками. Перемешать и подать к столу.
Паста Болоньезе
Ингредиенты:
спагетти - 300 г
лук - 1 шт.;
стебель сельдерея - 1 шт.;
морковь - 1 шт.;
говяжий фарш - 200 г
свиной фарш - 200 г
помидор - 3 шт.;
чеснок - 3 зубца.
Приготовление:
Обжарить на оливковом масле до мягкости нарезанный лук, через минуту - сельдерей, через две - морковь. Тушить мясо в собственном соку до тех пор, пока вода не выкипит, а мясо не подрумянится. Варить спагетти в подсоленной воде. Смешать мясо с овощами, добавить измельченные помидоры, обжарить до готовности. В самом конце добавляем чеснок и пасту.
Паста с соусом Песто
Ингредиенты:
листья базилика - 3/4 ст.;
пармезан - 1/2 ст.;
кедровые орехи - 3 ст. л.;
чеснок - 2 зубца;
масло - 1/3 стакана.;
сливки - 1/3 стакана.;
соль, перец - по вкусу;
спагетти - 340 г;
помидор - 2 шт.;
Приготовление:
В блендер сложить базилик, чеснок, кедровые орехи, тертый пармезан. Измельчить, добавить соль и перец. Небольшими порциями влить оливковое масло. В небольшой кастрюле на среднем огне нагреть густые сливки, добавить сливочное масло, растопить. Влить соус песто и перемешать. Макароны отварить в подсоленной воде. Воду слить, пасту переложить в глубокое блюдо, смешать со сливочным соусом песто. Добавить нарезанные кубиками помидоры и перемешать.
Блюда итальянской кухни приобретают все большую популярность среди украинцев. Имеют изысканный вид, но готовятся просто. Их вкус не спутаешь ни с каким другим.
Комментарии