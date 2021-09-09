Три рецепта пасты, которые разнообразят любой обед

Паста - простое, сытное и одновременно изысканное блюдо. Завоевало популярность не только на родине - в Италии, но и в Украине. Готовится быстро и не требует кулинарных навыков, особенно, если приобрести готовое тесто.

Автор: Sam Lion: Pexels Пикантности пасте придает чеснок.

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Карбонара

Ингредиенты:

тесто - 300 г

бекон - 200 г

яйца - 4 шт.;

пармезан - 200 г;

сливки - 40 г;

оливковое масло 1 ст. л.;

соль, перец - по вкусу;

Приготовление:

Натереть сыр и смешать с желтками. Раскатать тесто в тонкую прямоугольную пластину. Нарезать на длинные полоски - 0,5 см в ширину. Отварить до готовности в кипящей воде - 3 мин. Обжарить бекон. Готовую пасту смешать с беконом. Выложить в миску с желтками, сыром и сливками. Перемешать и подать к столу.

Паста Болоньезе

Ингредиенты:

спагетти - 300 г

лук - 1 шт.;

стебель сельдерея - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

говяжий фарш - 200 г

свиной фарш - 200 г

помидор - 3 шт.;

чеснок - 3 зубца.

Приготовление:

Обжарить на оливковом масле до мягкости нарезанный лук, через минуту - сельдерей, через две - морковь. Тушить мясо в собственном соку до тех пор, пока вода не выкипит, а мясо не подрумянится. Варить спагетти в подсоленной воде. Смешать мясо с овощами, добавить измельченные помидоры, обжарить до готовности. В самом конце добавляем чеснок и пасту.

Паста с соусом Песто

Ингредиенты:

листья базилика - 3/4 ст.;

пармезан - 1/2 ст.;

кедровые орехи - 3 ст. л.;

чеснок - 2 зубца;

масло - 1/3 стакана.;

сливки - 1/3 стакана.;

соль, перец - по вкусу;

спагетти - 340 г;

помидор - 2 шт.;

Приготовление:

В блендер сложить базилик, чеснок, кедровые орехи, тертый пармезан. Измельчить, добавить соль и перец. Небольшими порциями влить оливковое масло. В небольшой кастрюле на среднем огне нагреть густые сливки, добавить сливочное масло, растопить. Влить соус песто и перемешать. Макароны отварить в подсоленной воде. Воду слить, пасту переложить в глубокое блюдо, смешать со сливочным соусом песто. Добавить нарезанные кубиками помидоры и перемешать.

Блюда итальянской кухни приобретают все большую популярность среди украинцев. Имеют изысканный вид, но готовятся просто. Их вкус не спутаешь ни с каким другим.