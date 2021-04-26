Тренд Пасхи: как приготовить быстро мраморные яйца

Блюда на Пасху: мраморные яйца с битой скорлупы. Фото: ivona.bigmir.net

Мраморные яйца стали модный трендом на пасхальные праздники. Они имеют эффектный и необычный вид. Яйца с необычным орнаментом, напоминающим мрамор является популярной закуской в ​​восточных странах, особенно в Китае.

Там для окрашивания яиц используют соевый соус и крепкий раствор черного чая. В такой смеси яйца с надбитые скорлупой проваривают с добавлением специй. Получается красивое, мраморное яйцо с богатым, пряным ароматом и неповторимым вкусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пасхальные пирожные поражают цветом

Для приготовления обычных мраморных яиц их достаточно отварить вкрутую. Надбить скорлупу, чтобы получились узоры из трещин. Положить их в раствор пищевого красителя.

Такое блюдо будет кстати на любом праздничном стол. Они сочетают в себе изящество мраморных линий и оригинальную подачу.

Красить яйца на Пасху можно натуральными красителями. Они могут быть желтыми, коричневыми, голубыми, фиолетовыми и зелеными. К каждому красителя обязательно добавить 1 ст. л. уксуса.