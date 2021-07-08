Талантливые самоучки похвастались впечатляющими блюдами

Фото: Dermatoloid

Еда должна быть не только вкусной, но и аппетитной. Но если думаете, что красиво и оригинально украсить любое блюдо способен только профессиональный повар - ошибаетесь. Любители доказывают, что способны на чудеса. Главное иметь желание и немного таланта, тогда и обычный суп или печенье можно превратить в шедевр.

Об этом пишет Вored Рanda.

Единомышленники-любители даже создали сайт, на котором делятся собственными кулинарными успехами. Публикуют фото блюд и дают конструктивную критику коллегам. Таким образом делают их блюда лучше и вкуснее.

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Малиновый сезон в разгаре, а это значит, что самое время готовить легкие, одновременно вкусные ягодные десерты. Благодаря универсальному вкусу, малина является идеальным компонентом большинства сладостей: тортов, кексов, полосе или йогуртов. Прекрасно компонуется с шоколадом, ванилью или сливками.