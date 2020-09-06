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воскресенье, 06 сентября 2020 12:45

Сытный обед: три азиатских блюда, которые приятно удивят гостей

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Азиатские блюда очень сытные, несмотря на свою оригинальность. Их можно не только попробовать в ресторанах, но и приготовить дома. Нужно лишь знать определенные тонкости.

Мисо суп с грибами и тофу

Автор: edimdoma.ru
 

Ингредиенты:

1,25 л куриного бульона

3 ст. л. темной пасты мисо

1 средняя морковка

5 средних шампиньонов

1/2 стакана замороженной кукурузы

100 г стручков зеленого горошка

2 горсти листьев шпината, желательно маленького размера

4 пера зеленого лука

120 г тофу

Приготовление:

Морковь нарезать тонкой соломкой, грибы - тонкими ломтиками. Залить зерна кукурузы кипящей водой на 3 ми, затем слить.

Стручки горошка нарезать кусочками длиной 1,5 см, зеленый лук - тонкими кольцами по диагонали. Листья шпината порвать на 2-3 части. Тофу нарезать кубиками.

В большой кастрюле довести до кипения бульон на среднем огне. Отлить 1/2 стакана в небольшую миску, добавить мисо пасту и перемешать до растворения.

Положить в кастрюлю с бульоном морковь, грибы и кукурузу и варить 3 мин. Добавить стручки горошка, шпинат и зеленый лук, варить еще 1 минуту.

Уменьшить огонь, влить в суп разведенную мисо пасту и варить 5 мин, не допуская кипения.

Добавить в кастрюлю кубики тофу и прогреть их в супе, 1 мин. Разлить суп по тарелкам и подавать к столу.

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Пряный китайский салат с курицей и кунжутом

Автор: segodnya.ua
 

Ингредиенты:

1 средняя морковь

Половина большой пекинской капусты

Половина пучка кинзы или петрушки

1 ст. л. семена черного кунжута

1 ст. л. семян белого кунжута

35 г кешью

200 г куриного филе

2 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. белого винного уксуса

2 см корня имбиря без кожуры

2 ст. л. оливкового масла

1,5 ч. л. кунжутного масла

2-3 пера зеленого лука

Приготовление:

Для заправки смешать соевый соус, уксус, оливковое и кунжутное масло, соль, измельченный лук и тертый имбирь. Дать настояться, пока готовится салат.

Натереть очищенную морковь на крупной терке. Тонко порезать пекинскую капусту и зелень. Куриное филе сварить и разделить на крупные куски.

Овощи и куриное филе положить в большую салатницу. Добавить кунжут, кешью, заправку и все перемешать.

Рисовая лапша

Автор: russianfood.com
 

Ингредиенты:

100 г рисовой лапши

200 г кальмаров

100 г сладкого перца

100 г моркови

100 г красной сладкого лука

3-4 зубчика чеснока

1/2 шт. лайма

20 мл масла

1/2 стручка острого перца

2 пера зеленого лука

1 ч. л. кунжута

2-3 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. рыбного соуса

3-4 соцветия кинзы

Приготовление:

Рисовую лапшу замочить в воде на 20 мин.

Лук, морковь и острый перец нарезать тонкой соломкой.

В сковороде нагреть масло с чесноком, острым перцем, кальмарами. Через 5 мин. положить все овощи.

Добавить соусы и цедру лайма, перемешать и готовить еще 5 минут.

Отжать рисовую лапшу и добавить к овощам. Выключить плиту и дать постоять 3 мин.

Тем временем нарезать зеленый лук и кинзу.

Выкладывая на тарелки, украсить зеленью и кунжутом.

В сезон помидоров можно приготовить отличную закуску. Она имеет пикантный вкус благодаря острому перцу, чеснока и зелени. Иногда в нее добавляют тертую морковь.

Обязательным условием является маринование не менее 8 часов, чтобы помидоры впитали в себя весь букет аромата и вкуса заправки.

segodnya.ua
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