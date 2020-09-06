Сытный обед: три азиатских блюда, которые приятно удивят гостей

Азиатские блюда очень сытные, несмотря на свою оригинальность. Их можно не только попробовать в ресторанах, но и приготовить дома. Нужно лишь знать определенные тонкости.
Мисо суп с грибами и тофу
Ингредиенты:
1,25 л куриного бульона
3 ст. л. темной пасты мисо
1 средняя морковка
5 средних шампиньонов
1/2 стакана замороженной кукурузы
100 г стручков зеленого горошка
2 горсти листьев шпината, желательно маленького размера
4 пера зеленого лука
120 г тофу
Приготовление:
Морковь нарезать тонкой соломкой, грибы - тонкими ломтиками. Залить зерна кукурузы кипящей водой на 3 ми, затем слить.
Стручки горошка нарезать кусочками длиной 1,5 см, зеленый лук - тонкими кольцами по диагонали. Листья шпината порвать на 2-3 части. Тофу нарезать кубиками.
В большой кастрюле довести до кипения бульон на среднем огне. Отлить 1/2 стакана в небольшую миску, добавить мисо пасту и перемешать до растворения.
Положить в кастрюлю с бульоном морковь, грибы и кукурузу и варить 3 мин. Добавить стручки горошка, шпинат и зеленый лук, варить еще 1 минуту.
Уменьшить огонь, влить в суп разведенную мисо пасту и варить 5 мин, не допуская кипения.
Добавить в кастрюлю кубики тофу и прогреть их в супе, 1 мин. Разлить суп по тарелкам и подавать к столу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
Пряный китайский салат с курицей и кунжутом
Ингредиенты:
1 средняя морковь
Половина большой пекинской капусты
Половина пучка кинзы или петрушки
1 ст. л. семена черного кунжута
1 ст. л. семян белого кунжута
35 г кешью
200 г куриного филе
2 ст. л. соевого соуса
2 ст. л. белого винного уксуса
2 см корня имбиря без кожуры
2 ст. л. оливкового масла
1,5 ч. л. кунжутного масла
2-3 пера зеленого лука
Приготовление:
Для заправки смешать соевый соус, уксус, оливковое и кунжутное масло, соль, измельченный лук и тертый имбирь. Дать настояться, пока готовится салат.
Натереть очищенную морковь на крупной терке. Тонко порезать пекинскую капусту и зелень. Куриное филе сварить и разделить на крупные куски.
Овощи и куриное филе положить в большую салатницу. Добавить кунжут, кешью, заправку и все перемешать.
Рисовая лапша
Ингредиенты:
100 г рисовой лапши
200 г кальмаров
100 г сладкого перца
100 г моркови
100 г красной сладкого лука
3-4 зубчика чеснока
1/2 шт. лайма
20 мл масла
1/2 стручка острого перца
2 пера зеленого лука
1 ч. л. кунжута
2-3 ст. л. соевого соуса
1 ст. л. рыбного соуса
3-4 соцветия кинзы
Приготовление:
Рисовую лапшу замочить в воде на 20 мин.
Лук, морковь и острый перец нарезать тонкой соломкой.
В сковороде нагреть масло с чесноком, острым перцем, кальмарами. Через 5 мин. положить все овощи.
Добавить соусы и цедру лайма, перемешать и готовить еще 5 минут.
Отжать рисовую лапшу и добавить к овощам. Выключить плиту и дать постоять 3 мин.
Тем временем нарезать зеленый лук и кинзу.
Выкладывая на тарелки, украсить зеленью и кунжутом.
В сезон помидоров можно приготовить отличную закуску. Она имеет пикантный вкус благодаря острому перцу, чеснока и зелени. Иногда в нее добавляют тертую морковь.
Обязательным условием является маринование не менее 8 часов, чтобы помидоры впитали в себя весь букет аромата и вкуса заправки.
Комментарии