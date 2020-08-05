Суп-пюре из цветной капусты готовят за 20 минут

Нежный, красивый и диетический крем суп из цветной капустой - полезный и оригинальный обед. Разнообразить блюдо можно, добавив вареные креветки, или бекон. А чтобы сделать более сытным, варят на курином бульоне.
Ингредиенты:
вода - 1,5 л
цветная капуста - 0,5 кг
корень петрушки - 1 шт.
морковь - 1 шт.
лук - 1 шт.
растительное масло - 3 ст. л.
креветки - 300 г
Приготовление:
Налить на дно кастрюли небольшое количество растительного масла и поджарить мелко порезанный лук и морковь.
Добавить нарезанный кружочками корень петрушки. Залить овощи водой и варить 15 минут.
Опустить в овощной бульон разделенную на соцветия капусту. Отваренные овощи измельчить в блендере. Полученную массу развести бульоном до консистенции пюре. Украсить креветками и зеленью.
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Для крем-супов можно не покупать специальных продуктов. В каждом холодильнике найдется морковь, лук и плавленые сырки.
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