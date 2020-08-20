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пятница, 21 августа 2020 02:28

Спасение от жары: показали оригинальные способы подачи напитков
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Фото: idei-dekoru.com

Правила подачи кофе, чай, какао или глинтвейна многие знают. А вот с холодными напитками в жару остается немало вопросов.

Они обязательно должны быть со льдом и налитые в холодные бокалы или стаканы. Для элегантности можно украсить края фруктами и листьями мяты.

Подробнее о способах украшения и подачи прохладительных напитков в галерее.

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Шампанское можно пить не только в привычном виде. С ним получаются вкусные коктейли, которые подают только в охлажденных бокалах.

Это особенно уместно летом. В полном бокале должно быть не менее 30% свободного объема - это позволит почувствовать букет.

Игристое нужно осторожно вливать в бокал, чтобы сохранить пузырьки.

idei-dekoru.com
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