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пятница, 04 июня 2021 06:30

Создали целебный сыр

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4 июня 1070 года появилось первое письменное упоминание об одном из самых популярных сыров с плесенью - Рокфоре. Родиной которого является Франция. Изготавливается из молока овец в городке Руэрг, провинции Лаверон, где широко распространено овцеводство.

Автор: pexels-pixabay
 

Как и все гениальное, Рокфор изобрели случайно. По легенде в древности мальчик-пастух бежал на встречу к любимой, а овечий сыр и хлеб в настоящее время спрятал в пещере. Нашел их гораздо позже, когда сыр покрылся голубой плесенью. Рискнув, пастух попробовал - результат превзошел все ожидания.

Проводить подобные эксперименты стали все чаще, ведь так сыр гораздо дольше сохранялся. Происходило это еще за сто лет до того, как рокфор стал брендом своего времени. Пик популярности данного сыра пришелся на середину 19 века.

Рокфора приписывали и целебные свойства. Его использовали пастухи в качестве натуральных лекарств для заживления ран, до предотвращения гангрены и других воспалительных процессов. Позже современная медицина признала лечебные свойства сыра из-за присутствия в нем пенициллина.

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Настоящий Рокфор все еще созревает в холодных, сырых пещерах, которые принадлежат всего лишь семи сыродельным компаниям Франции. Некоторые производители, такие как Societe превратились в многомиллионные империи, тогда как другие, например, Yves Combes и Carles по-прежнему имеют около двадцати сотрудников.

Создание Рокфора начинается с выращивания грибка Penicillium roqueforti. Произрастает он за два месяца сам по себе в почве известняковых пещер на кусочках ржаного хлеба. Когда хлеб покрывается плесенью, корочку удаляют, мякоть высушивают и измельчают. Споры плесени добавляют в только сквашенное нагретое молоко. Затем отделяют творожную массу, раскладывают ее по формам и солят. Через 8 дней сыр помещают в пещеру на дубовые полки и прокалывают иглами. Проколы нужны, чтобы в сыр попал воздух, что позволяет спорам расти и развиваться. Важное условие - поддержание высокой влажности и низкой температуры. Через несколько недель доступ воздуха прекращают, сыр упаковывают в фольгу, где он продолжает дальше созревать.

Для человеческого организма более полезным, чем молоко и другие молочные продукты являются сыр. В нем практически нет лактозы, молочного сахара. Содержит полноценный белок, жизненно необходим организму человека.

procheese.ua
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Дата
04
июня

Создали целебный сыр

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