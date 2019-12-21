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Согрейтесь: 5 традиционных напитков на Рождество
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Назвали 5 традиционных рождественских напитков, которые не только создадут праздничное настроение, но и согреют.

Список традиционных праздничных напитков собрали sg.asiatatler.com.

Автор: gastronom.ru
  Эгг-ног
Эгг-ног

Эгг-ног

Этот горячий молочно-яичный напиток создали в Средневековой Англии. Состоит из молока, яиц и сахара. Эту сливочную смесь можно сделать также алкогольной или же веганской, если добавить растительное молоко с кешью.

Автор: farmersalmanac.com
  Вассейл
Вассейл

Вассейл

Глинтвейн на яблочном сидре с добавлением пряностей и специй. Во времена Средневековья этот напиток употребляли, если прошлогодний урожай был хорошим. Существуют различные рецепты приготовления вассейла: с коньяком, хересом, пивом или ромом.

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Автор: smachno.ua
  Глёг
Глёг

Глёг

Традиционный для скандинавских стран напиток, похожий на глинтвейн. Для приготовления этого напитка также используют красное вино или херес и добавляют сезонные специи. Однако его делает уникальным добавления семян кардамона, миндаля и изюма, которые используют как гарнир.

Автор: delish.com
  Понче Навидэньё
Понче Навидэньё

Понче Навидэньё

Этот напиток - пряный пунш с мексиканскими фруктами и тростниковым сахаром. Его традиционно подают в день перед Рождеством в Мексике.

Автор: http://edinstvennaya.ua/
  Глинтвейн
Глинтвейн

Глинтвейн

Во втором веке римляне спасались от холодных зим подогретым вином. Легкий и быстрый в приготовлении, этот классический напиток, состоящий из вина (хереса) и специй, подарит праздничное настроение.

Новый год, праздник к которому надо готовиться заранее. Спланировать вечер, купить подарки, приготовить салаты и закуски, а еще постараться придерживаться примет, чтобы не навлечь беду в новом году.

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