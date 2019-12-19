Приметы на Новый год: как накликать беду

Приметы на Новый год помогут вам войти в него с чистого листа. Фото: pershyj.com

Новый год, праздник к которому надо готовиться заранее. Спланировать вечер, купить подарки, приготовить салаты и закуски, а еще постараться придерживаться примет, чтобы не навлечь беду в новом году.

Список примет, которые надо помнить на Новый год, составило издание lady.tochka.net.

Перед праздником обязательно стоит распрощаться с долгами, уладить нерешенные конфликты и быть добрее и снисходительнее. Весь следующий год рядом будет хороший нрав и хорошее настроение, если ты все-таки найдешь в себе силы решить основные моменты.

Перед Новым годом нельзя выносить сор из избы, иначе целый год не будет благополучия.

У кого в Новый Год будет пусто в кармане, то весь год проведет в нужде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали гонорары украинских звезд в Новогоднюю ночь

К северу женщинам нужно накинуть на плечи накидки, платки или шали, а после последнего удара курантов быстро снять их. Тогда все болезни и плохие события останутся в прошлом году.

Нельзя занимать на Новый Год что-нибудь, так или иначе связано с огнем: раньше нельзя было давать сам огонь из печи, а теперь - спички или зажигалки.

Самое главное - отметь этот праздник с дорогими сердцу людьми. Как известно, год нужно встречать так, как хочешь его провести. Пусть компаньонами на следующий год станут те, кто гарантируют хорошее настроение наверняка. Это самый верный примета хорошего праздника.

Что одеть на корпоратив, чтобы выглядеть стильно и покорить всех своим вкусом? На что стоит обратить внимание, смотрите здесь.