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понедельник, 02 декабря 2019 00:32

Сладкие елки: показала впечатляющие новогодние десерты
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Фото: idei-dekoru.com

Новогоднее печенье может стать подарком или елочными игрушками. Их можно сделать любых форм и цветов.

Ингредиенты:

250 г муки

1 яйцо

70 г сливочного масла

80 г сахара

1 ст. л. какао

2 см. корня имбиря

1 ч. л. молотого имбиря

1 ч. л. молотой корицы

0,5 ч. л. молотой гвоздики

0,5 ч. л. разрыхлителя

для украшения:

250 г сахарной пудры

1 яичный белок

лимонная кислота на кончике ножа

2 ст. л. теплой воды

Приготовление:

Сливочное масло порезать ножом, соединить с сахаром и яйцом. Взбить миксером до однородной массы. Корень имбиря натереть на мелкой терке.

Добавить муку, разрыхлитель, специи, какао, имбирь и тщательно перемешать. Завернуть тесто в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.

Отделить от теста часть поместить между листами пекарской бумаги и раскатать корж толщиной примерно 5-7 мм. Остальное тесто снова отправить в холодильник.

С помощью фигурных формочек вырезать из теста печенье, выложить на застеленный пекарской бумагой противень и печь при до 180 ° С на 10 минут.

Для глазури соединить ингредиенты для глазури и взбить белок с сахаром до образования плотной массы. Если глазурь получилась жидкой, добавить еще сахарной пудры и снова взбить.

Добавить в глазурь пищевые красители, поместить в кондитерский мешок и украсить имбирное печенье на Новый год 2019 по своему желанию.

Оставить печенье на 3-4 часа, чтобы глазурь застыла.

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Праздничный стол должен выглядеть идеально. Для этого подбираются яркую посуду, красивую скатерть, блестящие столовые приборы и оригинально сложенные салфетки. Важный их цвет и форма.

Составляют салфетки так, чтобы при необходимости легко было вытереть губы или положить салфетку на колени. Когда не предусмотрена в трапезе закусочная тарелка, то вместо нее на стол кладут полотняную салфетку, сложенную вчетверо.

idei-dekoru.com
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