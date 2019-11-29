Сладкие елки: показала впечатляющие новогодние десерты

Новогоднее печенье может стать подарком или елочными игрушками. Их можно сделать любых форм и цветов.
Ингредиенты:
250 г муки
1 яйцо
70 г сливочного масла
80 г сахара
1 ст. л. какао
2 см. корня имбиря
1 ч. л. молотого имбиря
1 ч. л. молотой корицы
0,5 ч. л. молотой гвоздики
0,5 ч. л. разрыхлителя
для украшения:
250 г сахарной пудры
1 яичный белок
лимонная кислота на кончике ножа
2 ст. л. теплой воды
Приготовление:
Сливочное масло порезать ножом, соединить с сахаром и яйцом. Взбить миксером до однородной массы. Корень имбиря натереть на мелкой терке.
Добавить муку, разрыхлитель, специи, какао, имбирь и тщательно перемешать. Завернуть тесто в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.
Отделить от теста часть поместить между листами пекарской бумаги и раскатать корж толщиной примерно 5-7 мм. Остальное тесто снова отправить в холодильник.
С помощью фигурных формочек вырезать из теста печенье, выложить на застеленный пекарской бумагой противень и печь при до 180 ° С на 10 минут.
Для глазури соединить ингредиенты для глазури и взбить белок с сахаром до образования плотной массы. Если глазурь получилась жидкой, добавить еще сахарной пудры и снова взбить.
Добавить в глазурь пищевые красители, поместить в кондитерский мешок и украсить имбирное печенье на Новый год 2019 по своему желанию.
Оставить печенье на 3-4 часа, чтобы глазурь застыла.
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