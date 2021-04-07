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четверг, 08 апреля 2021 10:00

Секреты специй, которые мы употребляем ежедневно

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  Николай Лиманюк, соучредитель компании по производству специй "Любисток"
Николай Лиманюк, соучредитель компании по производству специй "Любисток"

На улице начинается весна, а значит, вскоре время консервации и пикников. Впрочем, сложно представить вкусный шашлык без хорошей приправы. О том, какие специи большинство людей употребляют ежедневно в пищу рассказал один из основателей лидирующего отечественного производства специй ООО "Любисток" и пищевых украшений ООО "РКСП" - Лиманюк Николай.

Как вы основали бизнес и когда он стал успешным?

Это было начало 2000-ных. Денег у нас с партнерами, конечно, не было. Но мы были молодыми, импульсивными и амбициозными. Поэтому, не сомневаясь в успехе задуманного, мы смело взяли кредит под залог квартиры. Мама до сих пор вспоминает мне этот рискованный шаг.

Мы начали с самого простого: сахарной пудры, изюма, мака. Поняв, что это перспективно, и ниша "сыпучих" на украинском рынке на тот момент была еще не занята, мы начали развиваться, производить приправы, ежегодно добавляя к ассортименту по 20-30 новых позиций. Помню, как одной весной, мы одними из первых в Украине начали продавать пасхальные украшения для выпечки, красители для пасхальных яиц и формочки для выпечки пасхи. Именно тогда Господь помог нам в нашем деле - покупатели были очень довольны, что вдохновляло нас еще больше.

Благодаря добросовестной работе нашей команды бизнес пошел в гору.

Сейчас компания входит в лидеры Украинской производителей специй и пищевых украшений. В нашем сегменте более 700 позиций: от маринадов для консервации и пряностей для глинтвейна до кондитерских посыпок. Мы продаем свой товар в Молдову, Беларусь, Эстонию, Германию, Румынию и другие страны.

Расскажите о предприятии, специфике работы и сотрудниках компании.

Сейчас на наших предприятиях работает более 500 человек. Несмотря на мощную автоматизацию без человеческой руки не обходится.

Работать у нас - престижно. Ведь мы создаем максимально комфортные условия для работы, чтобы работники оставались у нас работать. Знаю, что на большинстве предприятий есть одна большая проблема - текучесть кадров. Мы стараемся избегать этого убыточного явления.

Каждый работник имеет хорошую перспективу роста, мы обеспечиваем трансфер к предприятию и достойную заработную плату.

Кстати, мы начинали с того, что разрабатывая новый вид приправы, - давали ее нашим работницам. Они тестировали приправу, готовили с ней блюда дома, вносили предложения и делали замечания по поводу вкуса специи. Также, зачастую мы устраивали дегустации прямо на производстве и торговых площадках. Таким образом, учитывая вкусы и предпочтения наших хозяек, нам удавалось создать идеальную продукцию, которая прекрасно сдабривала ваш стол.

В компании 5 учредителей. Как удается ладить между собой в течение 20 лет в таком большом бизнесе?

20 лет в одном бизнесе - это действительно сложно. Впрочем, главное - это доверие, регламентированные отношения, то есть каждый делает и отвечает за свою область и самое главное, коммуникация. Общаться и не держать в себе обиду - главный залог крепкой дружбы в бизнесе.

Расскажу по секрету, в сложные времена нам помогали командировки и поездки на выставки, где мы вместе с партнерами проводили бок о бок несколько дней. Это позволяло сблизиться, раскрыться, выразить недовольство и прийти к консенсусу.

Нас объединяет один интерес - наша компания, которую мы лелеяли вместе пол нашей жизни.

Существует итальянская поговорка о том, что салат должны готовить четыре повара. Первым должен быть скупой, который добавит в салат уксус, вторым должен быть философ, который ко всему добавляет соль. Третий - щедрый, он поливает салат маслом, а четвертым должно быть художник, который все перемешивает и готовит к подаче. Кто кем является из ваших партнеров и к кому вы относите себя?

Несмотря на то, что мы выпускаем продукцию без которой не обойдется ни одно блюдо, сами мы не являемся специалистами в поварском искусстве. Наверное, уксус добавляю я, мне характерно все критиковать и анализировать. Роль философа я бы отдал Вадиму Сидорчуку. Именно он умеет увидеть ситуацию с разных сторон и сделать верные выводы о ней. Масло я бы доверил Александру Сукало или Олегу Гапончуку. Эти люди щедрые и всегда умеют поддержать. А вот художником стал бы мой тезка - Николай Бойчук. Именно он был идейным вдохновителем создания нашего бизнеса.

Кто придумал название компании "Любисток"?

Название придумал один из учредителей - Вадим Сидорчук. В этой траве купают новорожденных малышей. Также, это слово похоже со словом "любовь". Поэтому с любистком возникают приятные ассоциации.

Какая самая интересная приправа у вас?

Одна из самых популярных приправ, которая у нас есть - гималайская розовая соль с чесноком и розмарином. Гималайская соль, которую мы привозим из Пакистана, богатая кальцием, магнием и йодом. А в сочетании с душистым чесноком и ароматным розмарином - получается невероятная примесь к мясу, рыбе или жаренному картофелю.

Также хочу похвастаться, что мы никогда не привозим пряности в молотом виде, ведь молотый - значит разведенный, а значит некачественный. Например, черный перец мы привозим только в зернах, а корицу - в виде высушенных кусков коры. И уже на нашем предприятии мы перемалываем сырье на современном оборудовании, которое позволяет сохранить в специях всю пользу, вкус и насыщенность эфирными маслами.

В каких странах закупаете сырье и закупаете ли что-то в Украине?

Украинский чернозем плодородный и ценный, поэтому многие травы мы закупаем у отечественных фермеров: горчицу, кориандр, укроп, петрушку, базилик.

Впрочем, украинская климатическая зона не благоприятна для выращивания многих других специй, поэтому приходится закупать их за рубежом. Например: лавровые листья - в Грузии, какао - в Малайзии, а имбирь и мускат - в Индии.

Также в нашем ассортименте есть органическая продукция, которую мы также экспортируем из заграницы.

В вашей семье готовят только с вашей продукцией? Какая ваша любимая специя?

Конечно, в нашей семье мы доверяем только нашей продукции. Моя жена печет вкусные пироги с нашей корицей и ванилью.

Я люблю классику и минимализм, поэтому, моя любимая приправа - свежемолотый черный перец. Особенно люблю посыпать им кусок хлеба с салом.

Каким видите будущее вашей компании?

Конечно, раскрыть все планы на будущее без согласия своих друзей - партнеров я не могу. Но наша основа цель - новые рынки сбыта. В частности, нас интересует Азия, Европа, Америка. Мы с партнерами участвовали во всех международных выставках в Европе, и стоит отметить, что европейцы от продукции в восторге. Поэтому, хочу призвать всех украинцев: когда вы покупаете приправы к вашему столу, выбирайте нашего производителя. Ведь наша компания - это не просто отечественный, это качественный продукт.

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