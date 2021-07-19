Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт

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20 июля отмечают Международный день торта. Праздник посвящен дружбе и миру между людьми, странами, народами. Впервые на международном уровне его отметили в 2011 году. Инициатором стал "Миланский Клуб" Королевства Любви - международное некоммерческое сообщество музыкантов, кулинаров и других творческих людей.

Автор: Jusper Mwangi: Pexels По желанию клиента - кондитеры готовят многослойный торт.

Сладкий праздник отмечают ярко. Устраивают выставки необычных и странных тортов на определенную тематику. Также различные ярмарки, аукционы, соревнования кондитеров, музыкально-кондитерские выступления, парады тортов, флешмобы и мастер-классы по изготовлению и украшению этих десертов.

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История торта насчитывает около 2 тыс. лет. Точная дата изготовления - неизвестна, ведь по поводу того, какие продукты должны входить в состав настоящего торта, до сих пор идут споры. Известно, что древние торты пекли с мукой, медом, орехами, яйцами, а также молоком. Поскольку одним из главных ингредиентов этого десерта считается мука, то по одной из версий, мог возникнуть в Греции. Именно здесь в неолитических деревнях во время раскопок были найдены торты, испеченные из помятых зерен. По другой из версий его приготовили в Италии. Некое подобие торта было обнаружено и в гробнице фараона Пепионха, что жил в Египте в 2200 году до н.э.

Интересные факты о торте:

Автор: Avonne Stalling: Pexels Торт - символ любого торжества.

- на самом дорогом торте в мире разместили 233 бриллианта. Демонстрировался шедевр на выставке в Токио. А стоимость его составила $1,56 млн.

- Самым большим тортом на сегодняшний день считается 59 тонный гигант, сделанный в честь празднования 100-летия Лас-Вегаса. Торт готовили 600 поваров. Размеры сладкого шедевра составили 31 м длиной, 15 м шириной и 50 см высотой.

- Самый маленький торт был изготовлен швейцарцами. Эта кроха находилась на подушечке указательного пальца.

В Индии испекли самый длинный в мире торт длиной 6,5 км. Его готовили 1,5 тыс. пекарей. Гигантский десерт выложили на тысячи столов в прибрежном к Аравийскому морю штате Триссур. Вес торта 27 т, в том числе в нем 12 т сахара и муки. Чтобы приготовить десерт, многочисленным поварам потребовалось 4 часа.