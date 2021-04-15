Самая дорогая пицца стоит более €8 тыс. - интересные факты о блюде

Самой старой пиццерии 275 лет. Расположена в Неаполе. Фото: pexels-pixabay

18 апреля в мире отмечают день пиццы. Родиной которой большинство считают Италию, но это не совсем так. Одна из версий появления аппетитного блюда гласит о том, что идея принадлежит древним грекам. Они начали выпекать большие, круглые и плоские лепешки дополнительно к обычному хлебу. Для начинки использовали листовые овощи, некоторые виды мяса и даже фрукты, сверху посыпали специями и зеленью.

В Италии лепешки, названные "пицца" были популярны среди бедняков и продавались на улицах и площадях. После ввоза в Европу томатов в 1522 году появился прообраз современной пиццы, а сыр стал ее неотъемлемой частью лишь в 1889 году благодаря неаполитанском пекарю Рафаэлю Эспозито. Знаменитый шеф-повар использовал томаты, базилик и сыр, цвет которых создал сходство с итальянским флагом. Это заставило саму королеву Маргариту признать это блюдо.

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Сегодня итальянское национальное блюдо считается одним из самых полярных в мире. Для его приготовления используют дрожжевое, пресное тесто. Согласно классическому рецепту, на 1,8 килограмма муки нужно один литр воды. Количество дрожжей зависит от того, сколько времени выделяется на то, чтобы тесто подошло, а также от температуры и влажности воздуха. Типичными составляющими начинки является сыр, колбаски, ветчина, грибы, базилик, оливки, рыба, птица и т.

Интересные факты о пицце:

- Во всем мире ежегодно продают несколько миллиардов пицц.

- В Италии можно купить духи и косметические средства с запахом этого блюда.

- Старейшей пиццерии 275 лет. Расположена в Неаполе.

- Самую большую пиццу круглой формы изготовили в Италии - ее диаметр превышал 40 метров.

- 8300 евро - ровно столько придется отдать за пиццу, которую готовят в городе Агрополи на юге Италии. Она считается самой дорогой. Диаметр составляет 20 см, а называется она "Людовик XIII". Такая высокая цена обусловлена ​​дорогостоящим набором ингредиентов. Туда входит особого сорта мука, красная австралийская соль, в начинке используют икру тунца, лангуста, омара, и все это заливается коньяком Louis XIII Remy Martin.

Пицца "Маргарита" - популярна не только в Италии, но и далеко за ее пределами. Готовится элементарно, а приходится по вкусу всем членам семьи. Единственный минус блюдо достаточно калорийное.