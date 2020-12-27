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вторник, 05 января 2021 14:57

Рисовая кутья поражает вкусом и простотой приготовления

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Рисовая кутья поражает вкусом и простотой приготовления
Рецепт рисовой углу с орехами и сухофруктами. Фото: ua.depositphotos.com

Традиционным блюдом на Рождество является кутья. С ней можно экспериментировать. Рецепт углу из риса появился сравнительно недавно - во времена Петра I. она сразу же завоевала множество поклонников. Ведь такая кутья гораздо вкуснее, быстрее готовится, и не противоречит никаким традиций.

Ингредиенты:

200 г риса

100 г миндаля

100 г грецких орехов

100 г мака

100 г изюма

100 г кураги

мед - по вкусу

Приготовление:

Чтобы сделать миндаль мягким, залейте его кипятком на 15 минут. То же самое нужно сделать с изюмом и курагой.

Мак выдержать в горячей воде в течение часа, после чего измельчить до появления белого сока.

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Рис варить на медленном огне без крышки. Когда он остынет, добавить в кастрюлю мед, мак, сухофрукты и орехи.

По традиции, которая существует более 200 лет в поселке Котельва на Полтавщине, к новогодним и рождественским праздникам выпекают и разрисовывают особое обрядовое печенье - "барышни". В этом году его признали элементом нематериального культурного наследия.

lifestyle.segodnya.ua
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