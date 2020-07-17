Рецепт быстрого лимонада за 5 минут

Трудно представить лето без холодного лимонада. Он не только утоляет жажду, но и не влияет на фигуру. В 100 граммах содержится 40 калорий. В рецепт напитка входит чистая питьевая или минеральная вода, лайм, мята и лимон.

Автор: pixabay.com Лимонад помогает бороться с простудными заболеваниями, а также служит профилактикой проблем с почками и кишечником.

Ингредиенты:

лимон - 3 шт.

лайм - 1 шт.

сахарная пудра - 5 ч.л.

свежая мята - пучок

вода - 1 литр

Лед - по вкусу

Приготовление:

Налить в графин сок лимона и лайма. Добавить пудру, воду, цитрусувую цедру и половину мяты. Оставшиеся веточки растолочь, они должны пустить сок. Размешать смесь до полного растворения пудры. Залить водой и добавить лед по вкусу. Подавать в стаканах с трубочками.

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От других напитков домашнего приготовления, абрикосовка отличается необычным фруктовым ароматом. Но приготовить ее не так просто. Существует несколько секретов. Для вина подойдут исключительно перезрелые абрикосы, которые уже упали на землю, но не гнилые.