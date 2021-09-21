Просто и вкусно: как приготовить аппетитный рассыпчатый плов

Плов - популярное блюдо восточной кухни, главным ингредиентов которого является рис. Существует множество рецептов его приготовления. Главное условие - блюдо должно быть рассыпчатым, ароматным и пряным.

Автор: Ирина Чабанова/instagram Плов из свинины готовят из длиннозернистого риса.

Плов со свининой

Ингредиенты:

морковь - 2 шт.;

свинина - 500 г

лук - 2 шт.;

рис - 2 ст.;

масло - 50 мл;

соль - по вкусу;

специи для плова - по вкусу;

чеснок - по вкусу.

Приготовление:

Очищенное мясо нарезать на куски. Измельчить полукольцами очищенный лук. Морковь - соломкой. Разогреть котелок, налить в него растительное масло. Выложить подготовленный лук и жарить до золотистого цвета около 5-7 минут, помешивая. Добавить мясо. Готовить 10 минут. Добавить морковь. Обжарить все вместе, помешивая, 3-5 минут. Вскипятить чайник. Обжаренные овощи и мясо залить кипятком. Всыпать специи. Варить на среднем огне 20 минут. Добавить рис, осторожно разровнять его по поверхности, но не перемешивать. В серединку поместить головку чеснока. Долить воды так, чтобы она покрывала рис выше на 2 см. Варить плов на максимальном огне без крышки почти до полного испарения жидкости, около 10-15 минут. Как только жидкость испарится, сбавить огонь на минимум. В плове сделать несколько отверстий ручкой ложки. Накрыть крышкой и оставить на 15 минут настояться.

Плов в мультиварке

Ингредиенты:

масло - 50 мл;

куриные голени - 500 г;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

рис - 200 г

чеснок - 4 зубца;

специи для плова - по вкусу;

соль - по вкусу;

вода - 400 мл.

Приготовление:

Включить режим "жарка". Обжарить куриную голень, не закрывая мультиварку крышкой. Когда мясо приобретет золотистый цвет, всыпать нарезанную кубиками луковицу и крупной соломкой - морковь. Готовить 5 минут. Влить стакан воды и закрыть мультиварку. Включить режим "тушение" на 15 минут. Добавить рис, четыре очищенные дольки чеснока, чайную ложку соли, пол чайной ложки перца, зиры, барбариса и четверть чайной ложки молотого лаврового листа. Влить 400 миллилитров воды и перемешать. Закрыть крышкой, готовить на режиме "плов" 10 минут. При подаче посыпать зеленью.

Овощной плов

Ингредиенты:

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

масло - 50 мл;

чеснок - по вкусу;

специи для плова - по вкусу;

рис - 70 г

капуста - 200 г

вода - 150 мл.

Приготовление:

Обжарить до золотистого цвета на растительном масле измельченный кубиками луковицу, нашинкованную капусту и нарезанную соломкой морковь. В кастрюлю засыпаю промытый рис и овощи. Добавить два зубца измельченного чеснока и щепотку приправы для плова. Залить водой. Под крышкой тушить до готовности примерно 30 минут на малом огне. Снять с плиты и настоять 15 минут.

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Чего только не готовят из риса - плов, паэлью, пудинг, ризотто, голубцы или просто жареный рис с овощами, мясом или морепродуктами. Плов - одно из самых популярных блюд, особенно на Ближнем Востоке и Кавказе. Рецептом блюда в тыкве поделился Клопотенко.