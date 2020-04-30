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четверг, 30 апреля 2020 19:31

Прима балета Екатерина Кухар рассказала, чем питается на карантине
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Екатерина Кухар любит овощи и рыбу, хотя изредка лакомится конфетами
Фото: предоставила Катерина Кухар
Екатерина Кухар любит овощи и рыбу, хотя изредка лакомится конфетами
Екатерина Кухар любит овощи и рыбу, хотя изредка лакомится конфетами
Екатерина Кухар любит овощи и рыбу, хотя изредка лакомится конфетами
Екатерина Кухар любит овощи и рыбу, хотя изредка лакомится конфетами

Приму-балерину Екатерину Кухар часто спрашивают о том, как ей удается держать себя в идеальной форме. Поэтому Екатерина решила поделиться своим меню на день. Вот приблизительное меню одного дня примы в период вынужденных выходных.

"Мой рацион питания практически не изменился, - рассказывает прима. - Утро я всегда начинаю со стакана теплой воды с лимоном. Затем обязательно чашечка свежесваренного кофе с лимоном и кардамоном. Вчера на завтрак у меня было одно вареное яйцо всмятку и маленькая шоколадная конфетка. Сегодня я завтракала сыром Dorblu, а на десерт была снова одна конфетка.

Дневной перекус состоял из кусочка хлеба со злаками, маслом и щучьей икрой. Хлеба съедаю максимум один кусочек в день, как правило на завтрак, очень редко на обед. Также кушаю одну чайную ложечку коктейля Амосова: чернослив, инжир, курага, изюм, мед, грецкие орехи, лимон.

На обед – легкий суп, бульон которого готовился на морепродуктах – например, красной рыбе. После добавляем овощи, лук порей, брокколи, стручковую мини кукурузу, спаржу, стручковую фасоль, грибы и цукини. Я люблю, чтоб они были аль денте, немного хрустели, поэтому грибы и цукини добавляем в самом конце", - делится секретами балерина.

Сейчас она удовольствием во время обеда позволяет себе бокал белого или красного вина.

"На ужин предпочитаю овощи, которые могут быть как свежие, так и приготовленные на пару или гриль, а к ним люблю рыбу или морепродукты. Хотя случается, что балую себя хачапури с сыром и мясом или же могу позволить себе жаренную картошечку, классическую пиццу на тонком тесте.

Чего я однозначно не ем на ночь – макароны, торты. Особенно не люблю бисквитное тесто. Также стараюсь не переедать, а наоборот после приема пищи оставаться с легким чувством голода. Если Саша мне принесет ароматный французский круасан, я его весь никогда не скушаю, а поделю на три части и съем только одну из них.

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Вечером люблю травяные чаи. Их, как правило, мне делает Саша. Они у него просто волшебные, с имбирем, красным перцем, лаймом, с медом, с мятой, мелиссой, с ромашкой, лавандой или чабрецом", - говорит Екатерина Кухар.

Прима-балерина Екатерина Кухар во время "вынужденного отдыха" решила поэкспериментировать со своим образом и осветлить цвет волос. Балерина на 33-й день карантина перекрасилась из жгучей брюнетки в коньячный блонд.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
30
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