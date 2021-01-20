Полезно и вкусно: как приготовить мясной хлебец в домашних условиях

Мясной хлебец - блюдо, которое понравится ценителям полезного питания. Ведь запекается и готовится без единой капли масла.

Автор: предоставлено галиной Денисяк. Время приготовления полтора часа.

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"Когда бабушка пекла это блюдо и маму учила, я пристально наблюдала. Со временем начала готовить и сама", - рассказывает Галина Денисяк со Львова.

Ингредиенты:

фарш мясной - 500 г.

лук репчатый - 1 шт.

чеснок - 2 зубца

яйца куриные - 2 шт.

хлеб - ломоть

молоко - 100 мл

крупа манная - 40 г.

соль-за вкусом

перец черный молотый - по вкусу

базилик, тмин - по вкусу

молоко - 100 мл

Приготовление:

Кусок хлеба замочить в молоке и добавить все остальные ингредиенты. Хорошо выбить рукой, как на котлеты. Форму застелить пергаментом для выпечки. Сверху хлебец можно посыпать базиликом, или тмином. Выпекать 1 час 20 мин при 180-190 С. Когда блюдо остынет, достать из формы и переложить на ночь в холодильник. Подавать холодным.

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