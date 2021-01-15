Рулетики из индейки и грибов от Ольги Сумской

Автор: ivona.bigmir.net Ольга Сумская готовит из индейки нежные рулетики

Ольга Сумская рассказала семейный рецепт мясных рулетов. Их фарширует грибами.

"Я всегда составляю меню. Заранее представляю, каким будет праздничный стол, здесь уже можно дать волю фантазии. Но всегда должен сделать блюда из мяса, птицы и овощей. Именно таковы мои нежные рулетики", - считает актриса.

Ингредиенты:

грудка индейки - 500 г

грибы - 150 г

сыр твердый - 100 г

майонез - 2-3 ст. л.

чеснок - 1 зубчик

петрушка - 2 веточки

бульон - 1/2 стакана

сливочное масло - 10 г

Приготовление:

Грудку индейки нарезать вдоль волокон на ломтики толщиной 7 мм. Отбить под пищевой пленкой. Посолить и поперчить каждый кусочек филе. Приготовить начинку. Шампиньоны нарезать маленькими кубиками или тонкой соломкой.

В сковороде разогреть немного растительного масла, выложить грибы, посолить и обжаривать до испарения жидкости. Добавить сливочное масло и готовить еще 3 мин. до зарумянивания.

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Сыр натереть на крупной терке. Чеснок и зелень порезать. Грибы переложить в миску, добавить сыр, чеснок, зелень петрушки, соль и перец, по вкусу.

Каждый кусочек филе смазать майонезом и выложить немного начинки. Филе с начинкой завернуть в виде рулетика и мятежи зубочистками или перевязать ниткой.

Обжарить с двух сторон 20 мин. до румяной корочки. Выложить готовые рулетики на тарелку, украсить помидорами и зеленью.

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