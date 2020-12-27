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четверг, 31 декабря 2020 02:28

Показали роскошные торты, которые поражают красотой
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На украшение одного такого яруса тратится около часа времени.
Фото: Miri Nadler
На украшение одного такого яруса тратится около часа времени.
На украшение одного такого яруса тратится около часа времени.
На украшение одного такого яруса тратится около часа времени.
На украшение одного такого яруса тратится около часа времени.

Художница создает роскошные торты, которые больше похожи на произведение искусства, чем на десерт. Благодаря масляному крему и взбитым сливкам без помадки формирует впечатляющие цветочные композиции. В среднем признается женщина, на украшение одного такого яруса тратит около часа времени.

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По случаю 30-летия фильма "Один дома" компания Disney создала праздничный торт имении Маккалистер. Его изготовила кондитерка Мишель Вибол, которая стала известной благодаря своим тортам в виде Джона Сноу с "Игры престолов".

boredpanda.com
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