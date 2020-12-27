Показали роскошные торты, которые поражают красотой

Фото: Miri Nadler

Художница создает роскошные торты, которые больше похожи на произведение искусства, чем на десерт. Благодаря масляному крему и взбитым сливкам без помадки формирует впечатляющие цветочные композиции. В среднем признается женщина, на украшение одного такого яруса тратит около часа времени.

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По случаю 30-летия фильма "Один дома" компания Disney создала праздничный торт имении Маккалистер. Его изготовила кондитерка Мишель Вибол, которая стала известной благодаря своим тортам в виде Джона Сноу с "Игры престолов".