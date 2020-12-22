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вторник, 22 декабря 2020 10:42

Елизавета Глинская раскрыла секрет хрустящих новогодних безе

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Елизавета Глинская раскрыла секрет хрустящих новогодних безе
Елизавета Глинская новогодние безе подает с ванильным кремом. Фото: instagram.com

Елизавета Глинская готовит легкие безе с кремом к праздничному столу. Этот нежный десерт, как никогда уместный на зимнем праздновании, ведь напоминает снежки.

Кондитер безе перемазываем кремом "Шарлотт" и выкладывает на тарелку. Эти сладкие шарики прекрасно дополнят праздничное меню.

Ингредиенты для безе:

3 белка

3,5 ст. л.цукру

3,5 ст. л. сахарной пудры

Ингредиенты для крема:

100 мл молока

1 яйцо

4 ст. л. сахара

1,3 палочки ванили

150 г сливочного масла 82%

Приготовление:

Смешать белки с сахаром и сахарной пудрой, помешивая венчиком. Разогреть воду в кастрюле и поставить миску с белками на паровую баню.Не перегревать белки, чтобы масса не свернулась.

Белковую массу взбить миксером. В кондитерский мешок выложить белковую массу.

Разогреть духовку на 90 градусов. На противень выложить пергаментную бумагу, разложить безе насадкой "Закрытая звезда" диаметром 3-4 см. Поставить в духовку для запекания на 1,5 часа. Вытянуть безе, оставить при комнатной температуре до полного остывания.

Готовить крем "Шарлотт". В кастрюле смешать молоко, сахар, яйца, ванилин. Поставить на огонь, довести до кипения.

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Снять с огня, переложить в миску, накрыть пищевой пленкой. Оставить при комнатной температуре до полного остывания.

В миске взбить сливочное масло, добавить крем "Шарлотт", смешать до однородной массы.

Перевести крем в кондитерский мешок с насадкой "Закрытая звезда". Соединить половинки безе кремом.

За 2 недели до Рождества принято печь штоллен. Это рождественский кекс на дрожжевом тесте родом из Германии. В нем должно быть много цукатов, изюма, орехов. Как ни странно в выпечке должно быть алкоголь, благодаря которому эта праздничная выпечка долго сохраняется.

Это, как о украинский борщ - у каждой хозяйки свой рецепт. Но одно в рецепте штоллен должно оставаться неизменным - много масла: не менее 30 г на каждые 100 г муки. И практически одинаковый вес муки и фруктов с орехами.

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