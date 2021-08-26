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воскресенье, 29 августа 2021 02:28

Показали рисовые фигурки, которые поражают формой
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Японский художник производит оригинальные фигурки из риса.
Фото: instagram.com/onigirigekijo
Его шедевры съедобные.
Готовит онигири в форме животных, популярных персонажей из фильмов и кино.
За его творчеством следит более семи тыс. подписчиков в instagram.
Готовит онигири в форме животных, популярных персонажей из фильмов и кино.

Японский художник из обычного риса создает произведения искусства. Готовит онигири в форме животных, популярных персонажей из фильмов и кино.

Об этом пишет Вoredpanda.

Работы повара высоко оценили интернет-пользователи. Только в instagram за ним следит более семи тыс. подписчиков. Большинство из которых в восторге от качества изготовленных фигур и внешнего вида.

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Дин Арнольд не простой художник. Мужчина создает скульптуры из обычных овощей. В его руках картофель, морковь, горох или тыква оживают. Чтобы скульптуры получились настолько реалистичными, вдохновляется фильмами ужасов, поп-культурой и черпает идеи из собственной фантазии.

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