Показали идеальный перекус: быстрый рецепт сэндвича с курицей

Современный ритм жизни порой заставляет на перекус отводить мало времени. Поэтому нужно выбирать питательные продукты, чтобы не ходить голодным. В этом поможет сэндвич с курицей и зеленью. Он обеспечит организм витаминами и энергией на весь день.

Если в течение недели недостаточно времени, соус песто можно приготовить заранее.

Автор: homeidealist.gorenje.ua Сэндвич с курицей готовят с соусом песто

Ингредиенты:

2 чашки вареной куриное грудины

¼ чашки греческого йогурта

багет

200 г сыра моцарелла

2 чашки рукколы

для соуса

1 чашка листьев базилика

3 зубчика чеснока

3 ст. л. орехов кешью

3 ст. л. тертого пармезана

1/3 чашки оливкового масла

Приготовление:

В блендере измельчить все ингредиенты для соуса.

Отдельно порезать куриную грудку, ½ чашки песто, греческий йогурт, соль и перец по вкусу.

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Разрезать багет на куски для нескольких сандвичей. Затем разрезать эти куски вдоль и положить кусочки моцареллы, смесь песто и курицы с рукколой.

Ароматный перекус может быть не только с сэндвича. Украинский борщ невозможно представить без ароматных пампушек с чесноком. Выпечка идеально дополняет вкус первого блюда. Обычно булочки готовят из дрожжевого теста. Сверху присыпают чесночным соусом.