Показали идеальный перекус: быстрый рецепт сэндвича с курицей

Современный ритм жизни порой заставляет на перекус отводить мало времени. Поэтому нужно выбирать питательные продукты, чтобы не ходить голодным. В этом поможет сэндвич с курицей и зеленью. Он обеспечит организм витаминами и энергией на весь день.
Если в течение недели недостаточно времени, соус песто можно приготовить заранее.
Ингредиенты:
2 чашки вареной куриное грудины
¼ чашки греческого йогурта
багет
200 г сыра моцарелла
2 чашки рукколы
для соуса
1 чашка листьев базилика
3 зубчика чеснока
3 ст. л. орехов кешью
3 ст. л. тертого пармезана
1/3 чашки оливкового масла
Приготовление:
В блендере измельчить все ингредиенты для соуса.
Отдельно порезать куриную грудку, ½ чашки песто, греческий йогурт, соль и перец по вкусу.
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Разрезать багет на куски для нескольких сандвичей. Затем разрезать эти куски вдоль и положить кусочки моцареллы, смесь песто и курицы с рукколой.
Ароматный перекус может быть не только с сэндвича. Украинский борщ невозможно представить без ароматных пампушек с чесноком. Выпечка идеально дополняет вкус первого блюда. Обычно булочки готовят из дрожжевого теста. Сверху присыпают чесночным соусом.
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