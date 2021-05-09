Перец с омлетом - рецепт легкой и вкусной закуски

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1188
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 360
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 531
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1738
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6849
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 504
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 855
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 8847
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 711
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
10
8
10
9
5
Как оригинально самому сделать яркие писанки
Как оригинально самому сделать яркие писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Пасхальные пирожные поражают цветом
Пасхальные пирожные поражают цветом
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Сухофрукты также могут быть исскуством: показали впечатляющие фото
Сухофрукты также могут быть исскуством: показали впечатляющие фото
Видео
Все видео
Тренд Пасхи: как приготовить быстро мраморные яйца
Тренд Пасхи: как приготовить быстро мраморные яйца
Как приготовить постные хлебцы без глютена - рецепт от знаменитой кондитерки
Как приготовить постные хлебцы без глютена - рецепт от знаменитой кондитерки
Украинские стартаперы предлагают приготовить борщ за 5 минут
Украинские стартаперы предлагают приготовить борщ за 5 минут
Шоколадные пряники от Елизаветы Глинской. Звездный кондитер поделилась тонкостями приготовления
Шоколадные пряники от Елизаветы Глинской. Звездный кондитер поделилась тонкостями приготовления
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 648
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1305
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 846
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2358
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 756
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
воскресенье, 09 мая 2021 15:07

Перец с омлетом - рецепт легкой и вкусной закуски

  Комментировать
  Перец с омлетом - отличная альтернатива обычному омлету
Перец с омлетом - отличная альтернатива обычному омлету

Перец, фаршированный омлетом – блюдо, которое отлично подойдет для приверженцев правильного питания, детских экспериментов на кухне, а также для тех, кому надоел обычный омлет на завтрак. Его рецепт предоставляет у себя в блоге диетолог Светлана Фус.

Ингредиенты:

✔️Перец сладкий – 3 шт
✔️Яйцо куриное – 4 шт
✔️Сыр моцарелла – 120 г
✔️Филе куриное отварное или любое другое мясо – 120 г
✔️Молоко – 100 мл
✔️Лук зеленый – 2-3 пера
✔️Шпинат – 50 г
✔️Соль – по вкусу

Способ приготовления:

📌Разогрейте духовку до 175°С. Перец разрежьте вдоль пополам, удалите семена и перегородки.
📌Нарежьте отварное мясо маленькими кубиками. Натрите сыр на терке. Нарежьте зеленый лук.
📌Разбейте яйца в миску, посолите и слегка взбейте. Влейте молоко и хорошо перемешайте.
📌Добавьте зеленый лук, шпинат и отварное мясо. Отложите треть сыра, остальное вмешайте в яичную начинку.
📌Положите перец в слегка смазанную маслом форму для запекания.
📌Разделите яичную смесь между перцами и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 35–40 минут, пока яйца не схватятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диетолог объяснила, почему следует часто есть зеленые овощи

Пить кофе в первые минуты после пробуждения утром может быть опасно.

В то же время существует наиболее подходящий период для этого, рассказала диетолог Кэтрин Келли, передает Daily Mail.

Она объясняет, что выпив кофе спросонья или в неподходящее время суток, вместо восполнения сил и бодрости можно стать еще более сонным и усталым.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перец с омлетом - рецепт легкой и вкусной закуски». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Состоялся первый полет вертолета-крана S-64

Ломаченко пообещал установить мировой рекорд

Погибло 126 футбольных фанатов

Женщина исчезла по дороге из церкви

Самое читаемое
Актриса &quot;Квартала&quot; топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
Актриса "Квартала" топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 11853
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
 Просмотров: 11367
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 6561
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 5913
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни Просмотров: 5346
Кухня
Диетолог объяснила, почему следует часто есть зеленые овощи
Диетолог объяснила, почему следует часто есть зеленые овощи Просмотров: 63
Рецепты окрошки, которые придутся по вкусу каждому
Рецепты окрошки, которые придутся по вкусу каждому Просмотров: 270
Назвали самый полезный овощ для укрепления иммунитета
Назвали самый полезный овощ для укрепления иммунитета Просмотров: 747
Кому нельзя есть овсянку: советы врачей
Кому нельзя есть овсянку: советы врачей Просмотров: 1251
Откуда пошла традиция жарить шашлык на майские праздники
Откуда пошла традиция жарить шашлык на майские праздники
 Просмотров: 1548
Больше всего комментируют
49
Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский
9
Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
8
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
7
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
4
Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму
Голосов: 873
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть