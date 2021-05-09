Перец с омлетом - рецепт легкой и вкусной закуски

Перец, фаршированный омлетом – блюдо, которое отлично подойдет для приверженцев правильного питания, детских экспериментов на кухне, а также для тех, кому надоел обычный омлет на завтрак. Его рецепт предоставляет у себя в блоге диетолог Светлана Фус.
Ингредиенты:
✔️Перец сладкий – 3 шт
✔️Яйцо куриное – 4 шт
✔️Сыр моцарелла – 120 г
✔️Филе куриное отварное или любое другое мясо – 120 г
✔️Молоко – 100 мл
✔️Лук зеленый – 2-3 пера
✔️Шпинат – 50 г
✔️Соль – по вкусу
Способ приготовления:
📌Разогрейте духовку до 175°С. Перец разрежьте вдоль пополам, удалите семена и перегородки.
📌Нарежьте отварное мясо маленькими кубиками. Натрите сыр на терке. Нарежьте зеленый лук.
📌Разбейте яйца в миску, посолите и слегка взбейте. Влейте молоко и хорошо перемешайте.
📌Добавьте зеленый лук, шпинат и отварное мясо. Отложите треть сыра, остальное вмешайте в яичную начинку.
📌Положите перец в слегка смазанную маслом форму для запекания.
📌Разделите яичную смесь между перцами и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 35–40 минут, пока яйца не схватятся.
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Пить кофе в первые минуты после пробуждения утром может быть опасно.
В то же время существует наиболее подходящий период для этого, рассказала диетолог Кэтрин Келли, передает Daily Mail.
Она объясняет, что выпив кофе спросонья или в неподходящее время суток, вместо восполнения сил и бодрости можно стать еще более сонным и усталым.
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