Перец с омлетом - рецепт легкой и вкусной закуски

Перец с омлетом - отличная альтернатива обычному омлету

Перец, фаршированный омлетом – блюдо, которое отлично подойдет для приверженцев правильного питания, детских экспериментов на кухне, а также для тех, кому надоел обычный омлет на завтрак. Его рецепт предоставляет у себя в блоге диетолог Светлана Фус.

Ингредиенты:

✔️Перец сладкий – 3 шт

✔️Яйцо куриное – 4 шт

✔️Сыр моцарелла – 120 г

✔️Филе куриное отварное или любое другое мясо – 120 г

✔️Молоко – 100 мл

✔️Лук зеленый – 2-3 пера

✔️Шпинат – 50 г

✔️Соль – по вкусу

Способ приготовления:

📌Разогрейте духовку до 175°С. Перец разрежьте вдоль пополам, удалите семена и перегородки.

📌Нарежьте отварное мясо маленькими кубиками. Натрите сыр на терке. Нарежьте зеленый лук.

📌Разбейте яйца в миску, посолите и слегка взбейте. Влейте молоко и хорошо перемешайте.

📌Добавьте зеленый лук, шпинат и отварное мясо. Отложите треть сыра, остальное вмешайте в яичную начинку.

📌Положите перец в слегка смазанную маслом форму для запекания.

📌Разделите яичную смесь между перцами и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 35–40 минут, пока яйца не схватятся.

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