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четверг, 13 февраля 2020 23:23

Печенье влюбленным: оригинальные идеи украшения на День Валентина
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Оригинальные идеи украшения печенья на День Валентина
Фото: idei-dekoru.com
Оригинальные идеи украшения печенья на День Валентина
Оригинальные идеи украшения печенья на День Валентина
Оригинальные идеи украшения печенья на День Валентина
Оригинальные идеи украшения печенья на День Валентина

В День святого Валентина принято дарить любимым сладкие подарки - конфеты, зефир или печенье в виде сердец. Сейчас такие презенты можно купить во многих супермаркетах. Но подарок, сделанный своими руками, всегда ценится гораздо больше.

Самый простой рецепт песочного печенья на День всех влюбленных, которое можно представить второй половине 14 февраля.

В День святого Валентина принято дарить любимым сладкие подарки - конфеты, зефир или печенье в виде сердец. Сейчас такие презенты можно купить во многих супермаркетах и ​​интернет-магазинах, но подарок, сделанный своими руками, всегда ценится гораздо больше.

Сладкий подарок с глазурью, сахарной пудрой или шоколадом можно приготовить в час. Останется только подобрать соответствующую упаковку для печенья.

Печенье на День влюбленных

Ингредиенты:

Сливочное масло - 250 г

Мука - 2,5 стакана

Молоко - 1 стакан

Ванильный сахар - 1 ч. Л.

Сахарная пудра - 1 стакан

Сахарная пудра - 300 г

Яйцо - 1-2 шт

Лимонный сок - 1 ч. л.

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Приготовление:

Сливочное масло разрезать на небольшие кусочки и хорошо взбить блендером. Постепенно добавить муку до сливочного масла, а затем сахарную пудру и ванильный сахар. Аккуратно перемешать. Налить в смесь молоко и замешиваем тесто.

Разогреть духовку до 170 ° C. Застелить противень пергаментной бумагой и смазать маслом.

Далее раскатать тесто толщиной около 6-8 мм. Вырезать формой в виде сердца тесто и выложить на противень.

Выпекать печенье 15 минут. Для глазури отделить белки от желтков. Добавить сахарную пудру к белкам и хорошо взбить. Далее добавить лимонный сок и еще раз взбить.

Если нужно, чтобы печенье было розовым или красным, добавить пищевой краситель. Выложить глазурь в кондитерский мешок и покрыть печенье.

5 января отмечается Всемирный день "Нутеллы". Это шоколадно-ореховая паста родом из Италии. Каждые 2,5 сек. продается одна ее банка. Для сравнения: в мире ребенок рождается только каждые 8 ​​сек.

Для производства пасты используют 25% добытых в мире орехов.

nv.ua
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