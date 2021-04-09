Ориигинально и стильно: как украсить выпечку к Пасхе

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На Пасху не только красят яйца и пекут различные куличи, не менее популярные и торты. Их украшают не как обычно, люди стараются максимально придерживаться тематики праздника.

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Сладости декорируют съедобными пасхальными яйцами и кроликами. Для этого используют шоколад, различные конфеты, зефир и печенье. Чем ярче получается десерт, тем лучше. За основу берут любой торт - один из самых популярных бисквитный.

Накануне Пасхи интересно печь не только куличи, но и орегинальные булочки. Например, в форме зайцев. Собственным рецептом поделилась ведущая утреннего шоу на 1 + 1 "Завтрак. Выходной" Валентина Хамайко.