Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками

Сэндвич - одно из немногих блюд, которые можно готовить на завтрак, обед и ужин. Их удобно брать для перекуса на работе или в школе.
Эту выпечку можно начинять яйцом, овощами, зеленью, мясом или рыбой. И это только варианты несладкой начинки. На десерт можно сделать крем с фруктами и ягодами.
Вот один из универсальных рецептов сэндвича с курицей.
Ингредиенты:
Круассан - 3 шт.
Филе куриное - 150 г
Помидор - 0,5 шт.
Брынза или сыр моцарелла
Приготовление:
Круассаны разрезать пополам. Куриное филе нарезать длинными кусками.
Плоской стороной кухонного молотка отбить курицу. Посыпать специями и смазать маслом. Курицу обжарить с двух сторон на сухой сковороде 5 мин.
Брынзу и помидоры нарезать слайсами.
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Круассан помазать майонезом. Положить салатные листья, куриное филе, помидоры и сыр.
Накрыть второй половиной круассана.
Не все торты стоит печь. Речь не о желейные. Вкусный и аппетитный торт можно сделать из арбуза. Снять с этой ягоды кожицу и порезать на несколько слоев. Украсить ягодами и кремом и подать к столу.
Для более праздничным варианта еще пригодятся и миндальные лепестки. Об этом далее в статье.
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