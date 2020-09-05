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воскресенье, 06 сентября 2020 02:28

Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
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Фото: idei-dekoru.com

Сэндвич - одно из немногих блюд, которые можно готовить на завтрак, обед и ужин. Их удобно брать для перекуса на работе или в школе.

Эту выпечку можно начинять яйцом, овощами, зеленью, мясом или рыбой. И это только варианты несладкой начинки. На десерт можно сделать крем с фруктами и ягодами.

Вот один из универсальных рецептов сэндвича с курицей.

Ингредиенты:

Круассан - 3 шт.

Филе куриное - 150 г

Помидор - 0,5 шт.

Брынза или сыр моцарелла

Приготовление:

Круассаны разрезать пополам. Куриное филе нарезать длинными кусками.

Плоской стороной кухонного молотка отбить курицу. Посыпать специями и смазать маслом. Курицу обжарить с двух сторон на сухой сковороде 5 мин.

Брынзу и помидоры нарезать слайсами.

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Круассан помазать майонезом. Положить салатные листья, куриное филе, помидоры и сыр.

Накрыть второй половиной круассана.

Не все торты стоит печь. Речь не о желейные. Вкусный и аппетитный торт можно сделать из арбуза. Снять с этой ягоды кожицу и порезать на несколько слоев. Украсить ягодами и кремом и подать к столу.

Для более праздничным варианта еще пригодятся и миндальные лепестки. Об этом далее в статье.

idei-dekoru.com
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