Оладьи "на скорую руку" готовят за 5 минут

Аппетитные оладьи - прекрасное блюдо для завтрака. От блинов отличаются размером и толщиной. Они меньше в диаметре, но пышнее.
Ингредиенты:
мука - 200 г
кефир - 250 мл
сахар - 2 ст. л.
сода - 0,5 ч. л.
соль - 0,5 ч. л.
яйца - 1 шт.
Приготовление:
В глубокой посуде взбить яйцо с сахаром и солью. В яичную смесь влить кефир комнатной температуры. Перемешать, добавить просеянную муку и соду. Готовое тесто выложить ложкой на раскаленную сковородку. Запекать оладьи с обеих сторон до золотистого цвета. Подать с вареньем, сметаной или фруктами.
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