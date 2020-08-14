Оладьи "на скорую руку" готовят за 5 минут

Фото: Lucas Guizo from Pexels Оладьи выходят пышными, так как добавляют разрыхлитель или соду, погашенную в уксусе.

Аппетитные оладьи - прекрасное блюдо для завтрака. От блинов отличаются размером и толщиной. Они меньше в диаметре, но пышнее.

Ингредиенты:

мука - 200 г

кефир - 250 мл

сахар - 2 ст. л.

сода - 0,5 ч. л.

соль - 0,5 ч. л.

яйца - 1 шт.

Приготовление:

В глубокой посуде взбить яйцо с сахаром и солью. В яичную смесь влить кефир комнатной температуры. Перемешать, добавить просеянную муку и соду. Готовое тесто выложить ложкой на раскаленную сковородку. Запекать оладьи с обеих сторон до золотистого цвета. Подать с вареньем, сметаной или фруктами.

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