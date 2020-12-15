Новогодние бутерброды выручают: оригинальные идеи приготовления

Бутерброды на Новый год всегда востребованы. Стоит готовить несколько видов, чтобы гости выбрали кому что по вкусу.
Эта простая и вкусная закуска может быть приготовлена из любых продуктов. Процесс приготовления занимает минимум времени, а потому остается время на другие заботы перед праздником. Маленькие и большие, с традиционными и экзотическими ингредиентами бутерброды станут изюминкой новогоднего стола.
С авокадо и семгой
Ингредиенты:
треть буханки белорусского хлеба или багет
1 авокадо
300 г семги
100 г сливочного сыра
одну салатную луковицу
1-2 помидора
50 г сливочного масла
20 мл лимонного сока
Приготовление:
Хлебные ломтики слегка подсушить в микроволновке или духовке. Очищенное авокадо взбить со сливочным сыром и лимонным соком блендером.
Намазать хлеб сливочным маслом, а затем пастой из авокадо.
Сверху положить нарезанные кольцами помидоры и лук, а затем тонкие полоски рыбы.
Со свеклой и сельдью
Ингредиенты:
филе селедки
бородинский хлеб
2-3 яйца
1 красная луковица
100 г сыра
1 большая свекла
Приготовление:
Отварить свеклу и яйца. Свеклу натереть на мелкой терке и посолить. Яйца нарезать кружочками, лук - кольцами.
Филе селедки порезать кусочками.
На квадратики бородинского хлеба намазать немного творожного сыра и положите кружок яйца. Сверху положите ложечку тертой свеклы, колечко лука и рыбу.
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С киви и колбасой
ингредиенты:
багет
150 г копченой колбасы
150 г сыра
1-2 киви
2 зубчика чеснока
3-4 ложки майонеза
Приготовление:
Колбасу мелко порезать. Добавить тертый сыр, чеснок и майонез. Хорошо перемешать.
Полученной массой намазать ломтики багета. Сверху положить киви, предварительно очистив от кожицы и порезав кольцами.
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