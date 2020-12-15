Новогодние бутерброды выручают: оригинальные идеи приготовления

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Бутерброды на Новый год всегда востребованы. Стоит готовить несколько видов, чтобы гости выбрали кому что по вкусу.

Эта простая и вкусная закуска может быть приготовлена ​​из любых продуктов. Процесс приготовления занимает минимум времени, а потому остается время на другие заботы перед праздником. Маленькие и большие, с традиционными и экзотическими ингредиентами бутерброды станут изюминкой новогоднего стола.

С авокадо и семгой

Ингредиенты:

треть буханки белорусского хлеба или багет

1 авокадо

300 г семги

100 г сливочного сыра

одну салатную луковицу

1-2 помидора

50 г сливочного масла

20 мл лимонного сока

Приготовление:

Хлебные ломтики слегка подсушить в микроволновке или духовке. Очищенное авокадо взбить со сливочным сыром и лимонным соком блендером.

Намазать хлеб сливочным маслом, а затем пастой из авокадо.

Сверху положить нарезанные кольцами помидоры и лук, а затем тонкие полоски рыбы.

Со свеклой и сельдью

Ингредиенты:

филе селедки

бородинский хлеб

2-3 яйца

1 красная луковица

100 г сыра

1 большая свекла

Приготовление:

Отварить свеклу и яйца. Свеклу натереть на мелкой терке и посолить. Яйца нарезать кружочками, лук - кольцами.

Филе селедки порезать кусочками.

На квадратики бородинского хлеба намазать немного творожного сыра и положите кружок яйца. Сверху положите ложечку тертой свеклы, колечко лука и рыбу.

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С киви и колбасой

ингредиенты:

багет

150 г копченой колбасы

150 г сыра

1-2 киви

2 зубчика чеснока

3-4 ложки майонеза

Приготовление:

Колбасу мелко порезать. Добавить тертый сыр, чеснок и майонез. Хорошо перемешать.

Полученной массой намазать ломтики багета. Сверху положить киви, предварительно очистив от кожицы и порезав кольцами.

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