Новогоднее оливье Елизаветы Глинской поражает ингредиентами

Оливье бывает с курицей или рыбой, украшенный икрой или просто зеленью. Салат должен быть максимально приближенным к первому классического рецепта или диетическим или вегетарианским.

Вот Елизавета Глинская делает его с говяжьим языком и домашним майонезом.

"Не представляю Новый год без оливье, с удовольствием его готовлю. Важно майонез сбивать погружным блендером, а масло добавлять очень тонкой струйкой. Иначе не будет пышной легкой массы. Относительно языка, то бросайте его в кипяток и варите до готовности", - говорит шеф-повар.

Ингредиенты:

400 г языка (отварного)

1 морковка

4 картофелины

2 средних огурца

2 соленых огурца

1 луковица

100 г зеленого консервированного горошка

3 яйца

100 г майонеза 2 желтка, 1 ч. л. горчицы, 300 мл растительного масла, сок лимона по вкусу, 100 г сметаны

Приготовление:

На майонез взбить желтки с горчицей и соком лимона. Добавить тонкой струйкой ½ части масла порциями и продолжать взбивать. Добавить порциями йогурт, затем масло и продолжать взбивать. Довести до вкуса солью и соком лимона.

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Для оливье отварить язык в подсоленной воде, залить холодной водой, дать остыть и снять кожицу.

Отварить картофель, морковь, яйца. Нарезать язык, картофель, морковь, яйца, лук и огурцы небольшим кубиком.

Замариновать лук в смеси соли, сахара, 1 ч. л. масла и 1 ч. л. уксуса. Перемешать все ингредиенты, заправить майонезом, довести до вкуса солью.

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