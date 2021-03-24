Нормандский тарт с яблоками от судьи МастерШеф

Судья "МастерШеф. Профессионалы-3" Ольга Мартыновская поделилась советами по выпечке нормандского тарту. Этот открытый яблочный десерт готовится легко и выглядит аппетитно.

"Нормандия - это о яблоках, кальвадосе и молоке. Такой же и тарт. Для основы возьмите песочное тесто толщиной пять миллиметров. Все сложить в форму диаметром 26 сантиметров и испечь с начинкой", - пояснила Ольга Мартыновская.

Об этом написала в своем Инстаграм.

Автор: instagram.com Рецепты Ольги Мартыновской: яблочный пирог с корицей

Ингредиенты:

5 яблок

1 лимон

4 яйца

100 г сахара

50 г миндальной пудры

50 мл кальвадоса

250 мл сметаны

Приготовление:

Разделить яблоко на 8 частей. Их залить холодной водой с лимонным соком, чтобы не окислились и не потемнели. Между тем раскатать тесто.

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Для крема взбить яйца, сахар, миндальную пудру, кальвадос и сметану. Это выложить на тесто, посыпать корицей и мигдальными лепестками.

Выпекать 40 мин. при 180 ° С.

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