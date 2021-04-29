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четверг, 29 апреля 2021 13:15

Нежный шоколадно-облепиховой кулич имеет королевский вид

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Нежный шоколадно-облепиховой кулич имеет королевский вид
Рецепт творожной пасхи: шоколад сочетают с облепихой. Фото: instagram.com

Творожная пасха с недавних пор стала модным аналогом традиционной. Ее надо запекать и с приготовлением справится любая хозяйка.

Оригинальный вкус имеет пасха с черным шоколадом и облепихой.

Ингредиенты для облепихового части:

500 г творога

100 мл сметаны 15-20%

100 г пюре облепихи

120 г сахара и пакетик ванильного

2 яйца

110 г растопленного сливочного масла

50 г меда

пол чайной ложки куркумы

100 г цукатов

Для шоколадной части:

500 г творога

100 г сметаны 20%

90 г растопленного черного шоколада

4 яичных желтка

80 г растопленного сливочного масла

90 г сахара

Приготовление:

Сыр протереть через сито.

К облепихи добавить сахар. Взбить блендером и поставить на огонь. Проварить 10 мин. и протереть через сито. Вернуть на огонь и добавить 1 ч. Л. крахмала разбавленного в 1 ст. л. воды. Проварить до загустения и охладить.

К творогу добавить яйца, сметану, масло, пюре и мед. Взбить, добавить куркуму и цукаты. Поставить творожную массу на водяную баню. Постоянно помишуюючы пропарить несколько минут.

Закрыть пищевой пленкой и отправить на холод до легкого загустения.

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Для шоколадной массы к сыру добавить все остальные ингредиенты. Взбить и поставить на водяную баню на несколько минут.

Замотать в пищевую пленку и поставить на холод до загустения.

В форму положить влажную марлю в 4 слоя. Хаотично выложить творожную массу чередуя между собой для мраморного эффекта.

Закрыть марлей и поставить гнет. Отправить в холодильник на 15 часов. Постоянно сливать сыворотку из миски, которая будет выделяться. Вынуть пасху из холодильника и освободить из формы.

Творожную пасху готовит и певица Тина Кароль. Ее научилась делать в матери. Рецепт прост и не требует запекания. Пасха творожная, поэтому достаточно созревания в холодильнике.

Нежную текстуру пояса разбавляют ароматные орехи и сухофрукты.

instagram.com
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