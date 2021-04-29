Нежный шоколадно-облепиховой кулич имеет королевский вид

Творожная пасха с недавних пор стала модным аналогом традиционной. Ее надо запекать и с приготовлением справится любая хозяйка.
Оригинальный вкус имеет пасха с черным шоколадом и облепихой.
Ингредиенты для облепихового части:
500 г творога
100 мл сметаны 15-20%
100 г пюре облепихи
120 г сахара и пакетик ванильного
2 яйца
110 г растопленного сливочного масла
50 г меда
пол чайной ложки куркумы
100 г цукатов
Для шоколадной части:
500 г творога
100 г сметаны 20%
90 г растопленного черного шоколада
4 яичных желтка
80 г растопленного сливочного масла
90 г сахара
Приготовление:
Сыр протереть через сито.
К облепихи добавить сахар. Взбить блендером и поставить на огонь. Проварить 10 мин. и протереть через сито. Вернуть на огонь и добавить 1 ч. Л. крахмала разбавленного в 1 ст. л. воды. Проварить до загустения и охладить.
К творогу добавить яйца, сметану, масло, пюре и мед. Взбить, добавить куркуму и цукаты. Поставить творожную массу на водяную баню. Постоянно помишуюючы пропарить несколько минут.
Закрыть пищевой пленкой и отправить на холод до легкого загустения.
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Для шоколадной массы к сыру добавить все остальные ингредиенты. Взбить и поставить на водяную баню на несколько минут.
Замотать в пищевую пленку и поставить на холод до загустения.
В форму положить влажную марлю в 4 слоя. Хаотично выложить творожную массу чередуя между собой для мраморного эффекта.
Закрыть марлей и поставить гнет. Отправить в холодильник на 15 часов. Постоянно сливать сыворотку из миски, которая будет выделяться. Вынуть пасху из холодильника и освободить из формы.
Творожную пасху готовит и певица Тина Кароль. Ее научилась делать в матери. Рецепт прост и не требует запекания. Пасха творожная, поэтому достаточно созревания в холодильнике.
Нежную текстуру пояса разбавляют ароматные орехи и сухофрукты.
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