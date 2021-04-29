Нежная ромовая баба заменит привычный кулич

Ромовая баба может заменить традиционные куличи. Ее по этому рецепту можно приготовить в форме для кекса. Готовить проще, а на столе выглядит празднично.
Благодаря своей особой рецептуре, ромовая баба на вкус сочная и нежная.
Ингредиенты:
Мука - 20 г
Дрожжи - 2 г
Вода 10 мл
для теста
Мука - 250 г
Дрожжи -10 г
Сахар - 65 г
Сливочное масло - 65 г
яйцо -1
Вода - 70 мл
Изюм - 65 г
для сиропа
Сахар - 375 г
Вода - 320 мл
Ром - 35 мл
Приготовление: ⠀
Изюм замочить в роме на ночь. Замесить опару и оставить в теплом месте на 6 часов. для брожения. Соединить муку, дрожжи, соль, сахар, воду.
Замесить тесто, добавить порезанное кусочками масло. Месить на низкой скорости около 4 мин., На средний 3 мин. Тесто должно быть мягким, легким и однородным. Оставить "отдыхать" под пленкой 2,5 ч.
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Разделить тесто на 8 равных частей. Аккуратно скатать их в шарик, уложить в смазанные маслом формочки швом вниз.
Убрать в духовку или теплое место до поднятия теста почти до краев формочек. Выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов 30 мин. Дать отлежаться 6-8 часов.
Сварить сироп до полного растворения сахара, охладить, залить в широкую емкость и опустить заготовки широкой частью на 5 мин. Поверхность украсить по вкусу.
Украинская кондитерка Елизавета Глинская поделилась рецептом оригинального пояса на Пасху. Она называется краффин с начинкой. Это нечто похожее между слоеным круассаном и маффинов.
"На кухне не стоит бояться экспериментировать. Традиционные пояса можно заменить на краффины с пастой пралине. Не сомневаюсь, что именно эта праздничная выпечка станет вашей любимой", - рассказала Елизавета Глинская.
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