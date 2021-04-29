Нежная ромовая баба заменит привычный кулич

Ромовая баба может заменить традиционные куличи. Ее по этому рецепту можно приготовить в форме для кекса. Готовить проще, а на столе выглядит празднично.

Благодаря своей особой рецептуре, ромовая баба на вкус сочная и нежная.

Автор: ivona.bigmir.net Рецепт кулича на Пасху 2021: ромовая баба напоминает кекс

Ингредиенты:

Мука - 20 г

Дрожжи - 2 г

Вода 10 мл

для теста

Мука - 250 г

Дрожжи -10 г

Сахар - 65 г

Сливочное масло - 65 г

яйцо -1

Вода - 70 мл

Изюм - 65 г

для сиропа

Сахар - 375 г

Вода - 320 мл

Ром - 35 мл

Приготовление: ⠀

Изюм замочить в роме на ночь. Замесить опару и оставить в теплом месте на 6 часов. для брожения. Соединить муку, дрожжи, соль, сахар, воду.

Замесить тесто, добавить порезанное кусочками масло. Месить на низкой скорости около 4 мин., На средний 3 мин. Тесто должно быть мягким, легким и однородным. Оставить "отдыхать" под пленкой 2,5 ч.

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Разделить тесто на 8 равных частей. Аккуратно скатать их в шарик, уложить в смазанные маслом формочки швом вниз.

Убрать в духовку или теплое место до поднятия теста почти до краев формочек. Выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов 30 мин. Дать отлежаться 6-8 часов.

Сварить сироп до полного растворения сахара, охладить, залить в широкую емкость и опустить заготовки широкой частью на 5 мин. Поверхность украсить по вкусу.

Украинская кондитерка Елизавета Глинская поделилась рецептом оригинального пояса на Пасху. Она называется краффин с начинкой. Это нечто похожее между слоеным круассаном и маффинов. "На кухне не стоит бояться экспериментировать. Традиционные пояса можно заменить на краффины с пастой пралине. Не сомневаюсь, что именно эта праздничная выпечка станет вашей любимой", - рассказала Елизавета Глинская.