Не еда, а произведение искусства: художница превратила скучные обеды в персонажей аниме

Фото: kaseifu_mudazono

Японская художница Касейфу Мудазоно готовит обеды, которые никогда не бывают скучными, или серыми. Женщина украшает блюда известными персонажами аниме. Интернет-пользователи в шоке от таланта многодетной мамы.

Об этом пишет Вoredpanda.

"Начала создавать коробки для бенто для своих детей, которые ходили в детский сад. Почувствовала себя счастливой, что они любят пищу, которую готовлю. Позже разместила обеды в социальных сетях. Реакция подписчиков впечатлила. Тогда и креативное оформление пищи стало моим хобби. Я готовила пищу для своих четырех детей и мужа, но с нетерпением жду дня, когда начну готовить и для своих двух внуков", - говорит художница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка в Нью-Йорке учит местных лепить вареники

Иностранцы, приезжающие в Украину, познают ее прежде всего через кухню. Среди блюд, которые могут сделать нашу кулинарию популярной за рубежом, является борщ, вареники, бануш, полтавские галушки и львовский сырник.