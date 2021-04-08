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пятница, 09 апреля 2021 02:28

Настоящее искусство: женщина создает шедевральные ланч-боксы с героями любимых фильмов
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Для любимого мужа жена каждый день готовит аппетитный обед. На это ее подтолкнуло любовь.
Фото: nancychannel
Для любимого мужа жена каждый день готовит аппетитный обед. На это ее подтолкнуло любовь.
Для любимого мужа жена каждый день готовит аппетитный обед. На это ее подтолкнуло любовь.
Для любимого мужа жена каждый день готовит аппетитный обед. На это ее подтолкнуло любовь.
Для любимого мужа жена каждый день готовит аппетитный обед. На это ее подтолкнуло любовь.

Мика Мацуура с японской Хиросимы готовит креативные блюда для своего мужа. Черпает вдохновение из любимых телевизионных шоу супруга, фильмов и музыки.

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"Я просыпаюсь в 7 утра, чтобы приготовить бенто моего мужа, а заканчиваю в 8 утра. Я всегда оставляю ингредиенты, подготовленные накануне вечером, чтобы могла сделать это приблизительно за 50 минут. В основном долго делаю то, что требует времени, например, рисунки. Время приготовления зависит от картинки, которую хочу изобразить на ланче".

Судья кулинарного реалити-шоу "Мастер шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом сырников из топленого молока. Блюдо получается не только вкусной, но и полезной.

boredpanda.com
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