Настоящее искусство: женщина создает шедевральные ланч-боксы с героями любимых фильмов

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Мика Мацуура с японской Хиросимы готовит креативные блюда для своего мужа. Черпает вдохновение из любимых телевизионных шоу супруга, фильмов и музыки.

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"Я просыпаюсь в 7 утра, чтобы приготовить бенто моего мужа, а заканчиваю в 8 утра. Я всегда оставляю ингредиенты, подготовленные накануне вечером, чтобы могла сделать это приблизительно за 50 минут. В основном долго делаю то, что требует времени, например, рисунки. Время приготовления зависит от картинки, которую хочу изобразить на ланче".

Судья кулинарного реалити-шоу "Мастер шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом сырников из топленого молока. Блюдо получается не только вкусной, но и полезной.