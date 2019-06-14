Напитки для жары: назвали 5 оригинальных лимонадов

Домашний лимонад всегда лучше, чем куплен. Его кисловатый вкус хорошо освежит и поможет утолить жажду.
Чтобы не искать проверенные рецепты неизвестно где, стоит попробовать какой-то из этих.
Домашний лимонад
ингредиенты:
3 лимона
100-150 г сахара
1.5 л слабогазированной воды
2-3 веточки мяты
Приготовление:
В сотейник налить 250-300 мл воды, добавить сахар и порезанный дольками половину лимона. Довести до кипения и варить на маленьком огне 5 минут.
В трехлитровую банку процедить лимонный сироп, добавить сок двух лимонов, слабогазированную воду, порезанную дольками половину лимона и листики мяты.
Добавить простую очищенную воду до полного объема банки и поставить лимонад в холодильник минимум на полчаса
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Клубничный лимонад с мятой
Ингредиенты:
350 г клубники
1 лимон или лайм
небольшой пучок мяты
5 ст.л. сахара
щепотка ванилина
1.5 л воды
приготовление:
Половину ягод измельчить в блендере, а оставшиеся - разрезать пополам.
Лимон нарезать кружочками толщиной 0,5 см.
Сложить в кастрюлю клубничное пюре, половинки ягод, нарезанный лайм, ванилин и листочки мяты.
Залить сахар 200 мл воды и, помешивая, довести до кипения, чтобы он полностью растворился. Закипевший сироп снять с огня и влить в подготовленным ягодам с лимоном.
Накрыть крышкой и оставить настаиваться 20 минут. Ягоды, которые уже настоялись с сиропом, залить холодной водой и убрать в холодильник на 2-3 часа.
Подавать лимонад со льдом, украсив листочками мяты и ломтиками лимона.
Имбирный лимонад
ингредиенты:
5 см корня имбиря
2 лимона
половина лайма
100-150 г сахара или по вкусу
250 мл воды
2 л газированной воды
1 веточка мяты
Приготовление:
Имбирь почистить, порезать небольшими ломтиками, переложить в небольшую кастрюлю, добавить воду и сахар. Довести до кипения и варить 5 минут. Дать остыть.
В кувшин через маленькое сито процедить имбирный сироп, добавить сок двух лимонов и залить минеральной водой. Добавить листочки мяты и при необходимости - сахар.
Для декора добавить ломтики свежего имбиря и лайма, после чего поставить охлаждаться в холодильник минимум на час.
Для приготовления такого мороженого нужны только три питательные и полезные компоненты. Бананы, молоко и сироп. Его можно выбрать по желанию.
Три-четыре бананы очистить от кожуры. Измельчить, поставить в контейнер и плотно закрыть. Замораживать в морозильный камере 2-3 часа.
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