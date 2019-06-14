Напитки для жары: назвали 5 оригинальных лимонадов

Домашний лимонад всегда лучше, чем куплен. Его кисловатый вкус хорошо освежит и поможет утолить жажду.

Чтобы не искать проверенные рецепты неизвестно где, стоит попробовать какой-то из этих.

Домашний лимонад

ингредиенты:

3 лимона

100-150 г сахара

1.5 л слабогазированной воды

2-3 веточки мяты

Приготовление:

В сотейник налить 250-300 мл воды, добавить сахар и порезанный дольками половину лимона. Довести до кипения и варить на маленьком огне 5 минут.

В трехлитровую банку процедить лимонный сироп, добавить сок двух лимонов, слабогазированную воду, порезанную дольками половину лимона и листики мяты.

Добавить простую очищенную воду до полного объема банки и поставить лимонад в холодильник минимум на полчаса

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Клубничный лимонад с мятой

Автор: kulinarnia.ru

Ингредиенты:

350 г клубники

1 лимон или лайм

небольшой пучок мяты

5 ст.л. сахара

щепотка ванилина

1.5 л воды

приготовление:

Половину ягод измельчить в блендере, а оставшиеся - разрезать пополам.

Лимон нарезать кружочками толщиной 0,5 см.

Сложить в кастрюлю клубничное пюре, половинки ягод, нарезанный лайм, ванилин и листочки мяты.

Залить сахар 200 мл воды и, помешивая, довести до кипения, чтобы он полностью растворился. Закипевший сироп снять с огня и влить в подготовленным ягодам с лимоном.

Накрыть крышкой и оставить настаиваться 20 минут. Ягоды, которые уже настоялись с сиропом, залить холодной водой и убрать в холодильник на 2-3 часа.

Подавать лимонад со льдом, украсив листочками мяты и ломтиками лимона.

Имбирный лимонад

Автор: kulinarnia.ru

ингредиенты:

5 см корня имбиря

2 лимона

половина лайма

100-150 г сахара или по вкусу

250 мл воды

2 л газированной воды

1 веточка мяты

Приготовление:

Имбирь почистить, порезать небольшими ломтиками, переложить в небольшую кастрюлю, добавить воду и сахар. Довести до кипения и варить 5 минут. Дать остыть.

В кувшин через маленькое сито процедить имбирный сироп, добавить сок двух лимонов и залить минеральной водой. Добавить листочки мяты и при необходимости - сахар.

Для декора добавить ломтики свежего имбиря и лайма, после чего поставить охлаждаться в холодильник минимум на час.

Для приготовления такого мороженого нужны только три питательные и полезные компоненты. Бананы, молоко и сироп. Его можно выбрать по желанию. Три-четыре бананы очистить от кожуры. Измельчить, поставить в контейнер и плотно закрыть. Замораживать в морозильный камере 2-3 часа.