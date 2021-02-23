На зависть всем: необычные способы фаршировать яйца

Закуски должны быть на каждом праздничном столе. Чтобы не готовить банальных блюд, можно нафаршировать яйца различными начинками. Тогда Вы по-новому откроете вкус этой закуски. Каждый обязательно найдет для себя что-то особенно вкусное.
Сначала сварить яйца без крышки на сильном огне 8-10 мин. Залить их в холодной водой на минут. Так они легче чиститься.
Яйца с крабовыми палочками
ИНГРЕДИЕНТЫ
10 яиц
10 крабовых палочек
3 ст. л. майонеза
Приготовление
Яйца отварить и разрезать пополам. Желтки размять вилкой. Крабовые палочки натереть на мелкой терке, соединить с желтками, майонезом.
Нафаршировать, украсить петрушкой и красной икрой.
Яйца со шпротами и сыром
ИНГРЕДИЕНТЫ
10 яиц
150 г шпрот
100 г твердого сыра
Приготовление
Желтки вынуть и размять вилкой. Со шпрот слить жидкость, удалить хвостики, размять вилкой.
Сыр натереть на средней терке, смешать с желтками и шпротами. Укроп мелко порезать, добавить к фаршу. Посолить, поперчить. Нафаршировать смесью яйца.
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Яйца с ветчиной и сыром
ИНГРЕДИЕНТЫ
6 яиц
100 г ветчины
2 ст. л. тертого твердого сыра
1 ст. л. майонеза
пучок зеленого лука
Приготовление
Яйца отварить, почистить, разрезать половинками. Желтки вынуть, добавить к ним майонез, соль, перец и растереть вилкой.
Ветчину и зеленый лук мелко порезать, смешать с желтками и сыром.
Яйца нафаршировать, украсить петрушкой.
Сырная доска - это совершенная предложение как для дружеской компании, так и для романтического ужина. Сыр отлично сочетается с джемами, горчицей, сухофруктами, медом, орехами и вином.
Можно сделать акцент на разнообразии или создать тематическую сырную тарелку. Количество сыров на доске должно быть нечетным: 3,5,7 и здесь очень важно не переборщить с количеством, как представленных сортов так и размерами кусочков сыра.
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