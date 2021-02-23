 
Ексклюзивы
1/5
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 531
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 621
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1809
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 441
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1782
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2988
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 891
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2997
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 594
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1539
Фото
Все фото
10
5
10
8
13
На зависть всем: необычные способы фаршировать яйца
На зависть всем: необычные способы фаршировать яйца
5 ошибок, которые мешают испечь нежный высокий бисквит
5 ошибок, которые мешают испечь нежный высокий бисквит
Причудливые десерты: 10 аппетитных тортов с тюльпанами
Причудливые десерты: 10 аппетитных тортов с тюльпанами
Яркий соблазн: пряная груша имеет привкус вина
Яркий соблазн: пряная груша имеет привкус вина
На зависть всем: как удивить гостей яркой нарезкой
На зависть всем: как удивить гостей яркой нарезкой
Видео
Все видео
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Витаминный салат готовят за 5 минут
Витаминный салат готовят за 5 минут
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Интервью
1/5
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Люткова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Люткова
Просмотров: 135
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 216
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 207
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 621
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1782
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 27
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
пятница, 26 февраля 2021 17:40

На зависть всем: необычные способы фаршировать яйца
10

  Комментировать

Фото: idei-dekoru.com

Закуски должны быть на каждом праздничном столе. Чтобы не готовить банальных блюд, можно нафаршировать яйца различными начинками. Тогда Вы по-новому откроете вкус этой закуски. Каждый обязательно найдет для себя что-то особенно вкусное.

Сначала сварить яйца без крышки на сильном огне 8-10 мин. Залить их в холодной водой на минут. Так они легче чиститься.

Яйца с крабовыми палочками

ИНГРЕДИЕНТЫ

10 яиц

10 крабовых палочек

3 ст. л. майонеза

Приготовление

Яйца отварить и разрезать пополам. Желтки размять вилкой. Крабовые палочки натереть на мелкой терке, соединить с желтками, майонезом.

Нафаршировать, украсить петрушкой и красной икрой.

Яйца со шпротами и сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ

10 яиц

150 г шпрот

100 г твердого сыра

Приготовление

Желтки вынуть и размять вилкой. Со шпрот слить жидкость, удалить хвостики, размять вилкой.

Сыр натереть на средней терке, смешать с желтками и шпротами. Укроп мелко порезать, добавить к фаршу. Посолить, поперчить. Нафаршировать смесью яйца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На зависть всем: как удивить гостей яркой нарезкой

Яйца с ветчиной и сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ

6 яиц

100 г ветчины

2 ст. л. тертого твердого сыра

1 ст. л. майонеза

пучок зеленого лука

Приготовление

Яйца отварить, почистить, разрезать половинками. Желтки вынуть, добавить к ним майонез, соль, перец и растереть вилкой.

Ветчину и зеленый лук мелко порезать, смешать с желтками и сыром.

Яйца нафаршировать, украсить петрушкой.

Сырная доска - это совершенная предложение как для дружеской компании, так и для романтического ужина. Сыр отлично сочетается с джемами, горчицей, сухофруктами, медом, орехами и вином.

Можно сделать акцент на разнообразии или создать тематическую сырную тарелку. Количество сыров на доске должно быть нечетным: 3,5,7 и здесь очень важно не переборщить с количеством, как представленных сортов так и размерами кусочков сыра.

jisty.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На зависть всем: необычные способы фаршировать яйца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Начали судить писателя

Банк, где держала деньги королева, стал банкротом

Украинцы начали борьбу за Крым - 7 лет оккупации полуострова

Продемонстрировали устройство, которое обнаруживает самолеты на большом расстоянии

Создали первую в мире стеклодувную машину

Расстреляли организатора уничтожения украинцев

Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом

Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"

Виновникам аварии с шестью погибшими дали по 10 лет

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 26937
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 14355
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 11026
&quot;Сейчас нет смысла ехать в Германию&quot;
"Сейчас нет смысла ехать в Германию" Просмотров: 6570
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 6534
Кухня
Курица снесла самое большое яйцо в мире
Курица снесла самое большое яйцо в мире
 Просмотров: 1476
5 ошибок, которые мешают испечь нежный высокий бисквит
5 ошибок, которые мешают испечь нежный высокий бисквит
5
 Просмотров: 1035
Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера
Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера
 Просмотров: 171
Не только тирамису: раскрыли топ-3 блюда с маскарпоне
Не только тирамису: раскрыли топ-3 блюда с маскарпоне Просмотров: 270
Причудливые десерты: 10 аппетитных тортов с тюльпанами
Причудливые десерты: 10 аппетитных тортов с тюльпанами
10
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
2
С Россией договориться нельзя - Кравчук
2
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
2
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
Голосов: 532
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть