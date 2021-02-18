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пятница, 19 февраля 2021 02:28

На зависть всем: как удивить гостей яркой нарезкой
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Фото: idei-dekoru.com

Сервировки важна настолько, как и вкус. Поэтому можно долго простоять у плиты, но блюдо вызовет меньший восторг, чем закусочная тарелка. Все потому, что она яркая и аппетитная. Но это возможно только при условии правильного ее составления.

Сколько бы горячих блюд не планировалось подать к праздничному столу, но холодная закуска обязательно должна быть. Гости оценят ароматную мясную нарезку, которая является незаменимой вещью на праздничном столе.

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При этом подавать ее следует на красивой тарелке, красиво украсив. Кроме колбас и сыра, можно добавить овощи и орешки. А если это легкая закуска к вину, то можно добавить и фрукты.

В галерее собраны варианты оформления нарезок, которые имеют соблазнительный вид.

Сырная доска - это совершенная предложение как для дружеской компании, так и для романтического ужина. Сыр отлично сочетается с джемами, горчицей, сухофруктами, медом, орехами и вином.

Можно сделать акцент на разнообразии или создать тематическую сырную тарелку. Количество сыров на доске должно быть нечетным: 3,5,7 и здесь очень важно не переборщить с количеством, как представленных сортов так и размерами кусочков сыра.

samotuzhky.com.ua
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