Медовик с карамелью: как сделать впечатляющий торт

Медовик можно делать не только по классическому рецепту. Например, сметанный крем заменить карамельным с ароматом кофе.
Такой вариант дома торта поразит не только приятным вкусом, но и видом. Как его украсить - дальше в галерее.
Ингредиенты:
мука 450 г
мед 2 ст. л.
сахар 150 г
сливочное масло 70 г
яйца 2 шт.
молоко 200 мл
разрыхлитель 1/2 ч.л.
Для крема:
мед 100 г
сливочное масло 250 г
сахар 150 г
свежезаваренным кофе 3/4 стакана
молоко 3/4 стакана
мука 3 ст. л.
ром или коньяк 1 ст. л.
Приготовление:
Взбить до пены молоко, сахар, яйца, мед. Добавить сливочное масло, поставить на слабый огонь и помешивая, готовить до получения пышной густой массы.
Просеять муку с разрыхлителем. После того, как яичная масса остынет, замесить тесто, постепенно добавляя муку.
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Разделить тесто на четыре части, раскатать, выпекать на присыпанной мукой листе на сильном огне.
С жженого сахара приготовить светлую карамель, залить ее кофе, смешанным с ромом, варить на слабом огне до растворения карамели.
Отдельно смешать кофе с мукой, залить карамель с кофе. Поставить на слабый огонь и довести до загустения, постоянно помешивая.
Готовую смесь охладить, добавить растертые с медом сливочное масло. Взбить до получения густого однородного крема.
Остывшие коржи смазать карамельным кремом и поставить в холодильник на ночь.
Ежегодно Яблочный Спас отмечают 19 августа. На него принято печь пироги с яблоками и заготавливать эти фукты на зиму.
Чтобы не повторять одни и те же рецепты, можно попробовать новые. Например, французский пирог Тарт Татен или Самбук - воздушный желейный десерт из белков.
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