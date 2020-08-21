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пятница, 21 августа 2020 17:24

Медовик с карамелью: как сделать впечатляющий торт
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Рецепт карамельного медовика: как оригинально украсить торт
Фото: idei-dekoru.com
Рецепт карамельного медовика: как оригинально украсить торт
Рецепт карамельного медовика: как оригинально украсить торт
Рецепт карамельного медовика: как оригинально украсить торт
Рецепт карамельного медовика: как оригинально украсить торт

Медовик можно делать не только по классическому рецепту. Например, сметанный крем заменить карамельным с ароматом кофе.

Такой вариант дома торта поразит не только приятным вкусом, но и видом. Как его украсить - дальше в галерее.

Ингредиенты:

мука 450 г

мед 2 ст. л.

сахар 150 г

сливочное масло 70 г

яйца 2 шт.

молоко 200 мл

разрыхлитель 1/2 ч.л.

Для крема:

мед 100 г

сливочное масло 250 г

сахар 150 г

свежезаваренным кофе 3/4 стакана

молоко 3/4 стакана

мука 3 ст. л.

ром или коньяк 1 ст. л.

Приготовление:

Взбить до пены молоко, сахар, яйца, мед. Добавить сливочное масло, поставить на слабый огонь и помешивая, готовить до получения пышной густой массы.

Просеять муку с разрыхлителем. После того, как яичная масса остынет, замесить тесто, постепенно добавляя муку.

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Разделить тесто на четыре части, раскатать, выпекать на присыпанной мукой листе на сильном огне.

С жженого сахара приготовить светлую карамель, залить ее кофе, смешанным с ромом, варить на слабом огне до растворения карамели.

Отдельно смешать кофе с мукой, залить карамель с кофе. Поставить на слабый огонь и довести до загустения, постоянно помешивая.

Готовую смесь охладить, добавить растертые с медом сливочное масло. Взбить до получения густого однородного крема.

Остывшие коржи смазать карамельным кремом и поставить в холодильник на ночь.

Ежегодно Яблочный Спас отмечают 19 августа. На него принято печь пироги с яблоками и заготавливать эти фукты на зиму.

Чтобы не повторять одни и те же рецепты, можно попробовать новые. Например, французский пирог Тарт Татен или Самбук - воздушный желейный десерт из белков.

ivona.bigmir.net
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Дата
21
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