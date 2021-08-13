Маковые лепешки пекут на Маковея рецепт для ленивых

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На Маковея принято готовить маковую выпечку. Оригинальный и легкий рецепт шуликов. Это тонкое тесто со сладкой маковой заливкой. Но со временем традиции забываются и коржики уже не так часто встречаются на праздничном столе.

Ингредиенты:

Яйцо - 1 шт.

Мед - 4 ст. л.

Мак - 4 ст. л.

Масло сливочное - 50 г

Сода - 0,5 ч. л.

Молоко - 100 мл

Мука - 260 г

Вода - 100 мл

Приготовление:

Мак залить кипятком на 30 мин. За это время он станет мягче и увеличится. Воду слить через мелкое сито.

Яйцо взбить с 1 ст. л. меда. Добавить 1 ст. л. запаренного мака и перемешать. Налить растопленное и охлажденное сливочное масло, перемешать.

Добавить соду и перемешать. Влить молоко и просеять муку, замесить тесто.

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Готовое тесто должно быть в меру тугим, не липнуть к рукам. Раскатать его толщиной 3-5 мм и перевести его на противень с пергаментной бумагой.

Порезать на квадратики. Выпекать корж в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15 мин.

Для заливки растереть мак до появления макового молочка. Если нет макогона, то несколько раз пропустить через мясорубку с мелкой насадкой.

Добавить мед и снова хорошо растереть. Добавить кипяток, перемешать - заливка готова

Готовый корж поломать по надрез. Сложить в миску и полить маковой заливкой. Дать пропитаться 20 мин.

14 августа в народе празднуют Медовый или Первый Спас - Маковея. Это первое из трех летних праздников, который отмечают в честь Спасителя. Праздник Маковея - это сочетание двух миров, то есть народных украинских традиций и христианских легенд. Украинцы отмечают три Спаса в августе - это месяц нового урожая и щедрости природы. В августе собирают свежий мед, именно к Первому Спаса, созревает много овощей и фруктов, собирают урожай орехов. Самое главное, что собирают мак, откуда и название Маковей.