Лимонный соблазн: как сделать нежный чизкейк

Чизкейк один из самых популярных десертов в мире, ал не надо его путать с сырники.
У этого десерта изюминкой является невероятный корж. Для начинки самое главное - хорошо перетереть сыр, а все остальное очень просто.
Ингредиенты:
120 г печенья "Мария"
50 г кукурузных хлопьев
50 г грецких орехов
50 г сливочного масла
2 ст. л. молока
начинка:
400 г творога (5-9%)
3 больших яйца
120 мл. сливок (30-33%)
175 г сахара
сок и цедра 1 лимона
Приготовление:
Составляющие на корж взбить в блендере до мелкой крошки. На дно формы положить лист пергамента, так проще будет получать готовый десерт. Песочную массу выложить в форму, придавливая пальцами равномерно распределить.
Печь корж 5-7 мин. в разогретой до 180°С духовке. Готовый корж дать полностью остыть.
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Между тем готовить начинку. Сыр перетереть блендером. В отдельной емкости взбить сливки, яйца и сахар. Соединить с творогом, добавить сок и цедру лимона.
Выложить начинку в форму и испек 40 мин. в разогретой до 190 ° С духовке. Готовый торт оставить в форме до полного остывания.
Также интересным десертом является ромовая баба. Это аппетитный кондитерское изделие, который готовят из сдобного дрожжевого теста. Готовый кекс пропитывают сиропом из рома или другого алкогольного напитка и сахара. Украшают взбитыми сливками, фруктами или шоколадом.
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