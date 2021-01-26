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среда, 17 февраля 2021 17:33

Лимонный соблазн: как сделать нежный чизкейк

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Лимонный соблазн: как сделать нежный чизкейк
Лимонный чизкейк готовят из печенья и орехов. Фото: homeidealist.gorenje.ua

Чизкейк один из самых популярных десертов в мире, ал не надо его путать с сырники.

У этого десерта изюминкой является невероятный корж. Для начинки самое главное - хорошо перетереть сыр, а все остальное очень просто.

Ингредиенты:

120 г печенья "Мария"

50 г кукурузных хлопьев

50 г грецких орехов

50 г сливочного масла

2 ст. л. молока

начинка:

400 г творога (5-9%)

3 больших яйца

120 мл. сливок (30-33%)

175 г сахара

сок и цедра 1 лимона

Приготовление:

Составляющие на корж взбить в блендере до мелкой крошки. На дно формы положить лист пергамента, так проще будет получать готовый десерт. Песочную массу выложить в форму, придавливая пальцами равномерно распределить.

Печь корж 5-7 мин. в разогретой до 180°С духовке. Готовый корж дать полностью остыть.

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Между тем готовить начинку. Сыр перетереть блендером. В отдельной емкости взбить сливки, яйца и сахар. Соединить с творогом, добавить сок и цедру лимона.

Выложить начинку в форму и испек 40 мин. в разогретой до 190 ° С духовке. Готовый торт оставить в форме до полного остывания.

Также интересным десертом является ромовая баба. Это аппетитный кондитерское изделие, который готовят из сдобного дрожжевого теста. Готовый кекс пропитывают сиропом из рома или другого алкогольного напитка и сахара. Украшают взбитыми сливками, фруктами или шоколадом.

homeidealist.gorenje.ua
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