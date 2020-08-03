Летний соблазн: раскрыли секрет ленивого абрикосового чизкейка

Нежный творожный пирог с абрикосами похож на ленивый чизкейк. Готовится он очень просто. Нужно взбить миксером все ингредиенты, перелить в форму, добавить кусочки фруктов. Запечь и десерт готов.
Перед подачей пирог следует хорошо охладить, чтобы он держал форму при нарезке.
Ингредиенты:
100 г сливочного масла
8 абрикосов
500 г мягкого сыра
250 г йогурта
3 яйца
60 г кукурузной крупы
250 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
1 пакетик ванильного пудинга
2 ч. л. пищевой соды
1 лимон
Приготовление:
Сливочное масло растопить на слабом огне. Абрикосы разрезать пополам.
Смешать творог, яйца, манную крупу, сахар, ванильный сахар, пудинг, разрыхлитель, цедру лимона и лимонный сок. Взбить миксером.
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Добавить растопленное масло и перемешать.
Помазать форму диаметром 26 см маслом и посыпать манной крупой. Вылить тесто в форму и выложить сверху половинки абрикосов.
Печь пирог 1 ч. Охладить, достать из формы и охладить.
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