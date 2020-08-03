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понедельник, 03 августа 2020 20:34

Летний соблазн: раскрыли секрет ленивого абрикосового чизкейка

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Нежный творожный пирог с абрикосами похож на ленивый чизкейк. Готовится он очень просто. Нужно взбить миксером все ингредиенты, перелить в форму, добавить кусочки фруктов. Запечь и десерт готов.

Перед подачей пирог следует хорошо охладить, чтобы он держал форму при нарезке.

Автор: ivona.bigmir.net
  Ленивый чизкейк пекут с абрикосами
Ленивый чизкейк пекут с абрикосами

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

8 абрикосов

500 г мягкого сыра

250 г йогурта

3 яйца

60 г кукурузной крупы

250 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

1 пакетик ванильного пудинга

2 ч. л. пищевой соды

1 лимон

Приготовление:

Сливочное масло растопить на слабом огне. Абрикосы разрезать пополам.

Смешать творог, яйца, манную крупу, сахар, ванильный сахар, пудинг, разрыхлитель, цедру лимона и лимонный сок. Взбить миксером.

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Добавить растопленное масло и перемешать.

Помазать форму диаметром 26 см маслом и посыпать манной крупой. Вылить тесто в форму и выложить сверху половинки абрикосов.

Печь пирог 1 ч. Охладить, достать из формы и охладить.

Турецкий кондитер Туби Гекил делает очень реалистичные торты самых разнообразных форм.

Десерты девушки сделаны в виде фруктов, цветов, ваз, тапочек и даже голов знаменитостей.

Женщина готовит торты в виде повседневных вещей - обувь, полотенец, кошелька и даже сырых куриных голеней. Сладости такие реалистичные, что трудно поверить в то, что это десерты.

segodnya.ua
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