Летние вареники: раскрыли рецепт с зеленью

Вареники - блюдо, которое никогда не надоедает. Каждая украинская хозяйка готовит их по-своему. Они каждый раз разные благодаря различным начинка - от пряно-соленых к фруктово-сладких.
Особенно популярны ленивые вареники, приготовление которых занимает меньше времени. Летом их готовят с зеленью.
Ингредиенты:
400 г сыра
1 яйцо
4 ст. л. муки
2 ст. л. манной крупы
2 ветви базилика
3 ветви петрушки или укропа
Приготовление:
Творог смешать с яйцом. Добавить муку и манную крупу, перемешать.
Затем всыпать мелко нарезанные травы, посолить. Хорошо перемешать.
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Собрать тесто в шар, завернуть в пленку и поставить на 30 мин. в холодильник. Затем разделить на небольшие кусочки.
Отварить в подсоленной воде, чтобы всплыть. Воду слить.
Подавать ленивые вареники со сливочным маслом и сметаной. Блюдо можно посыпать тертым сыром.
Ленивые вареники - отличная альтернатива классическому завтраку. Готовят их с разными начинками. Особенно гармонично сочетаются с вишней.
О них далее в статье.
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