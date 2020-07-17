Летние вареники: раскрыли рецепт с зеленью

Вареники - блюдо, которое никогда не надоедает. Каждая украинская хозяйка готовит их по-своему. Они каждый раз разные благодаря различным начинка - от пряно-соленых к фруктово-сладких.

Особенно популярны ленивые вареники, приготовление которых занимает меньше времени. Летом их готовят с зеленью.

Автор: segodnya.ua Как приготовить ленивые вареники с зеленью

Ингредиенты:

400 г сыра

1 яйцо

4 ст. л. муки

2 ст. л. манной крупы

2 ветви базилика

3 ветви петрушки или укропа

Приготовление:

Творог смешать с яйцом. Добавить муку и манную крупу, перемешать.

Затем всыпать мелко нарезанные травы, посолить. Хорошо перемешать.

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Собрать тесто в шар, завернуть в пленку и поставить на 30 мин. в холодильник. Затем разделить на небольшие кусочки.

Отварить в подсоленной воде, чтобы всплыть. Воду слить.

Подавать ленивые вареники со сливочным маслом и сметаной. Блюдо можно посыпать тертым сыром.

Ленивые вареники - отличная альтернатива классическому завтраку. Готовят их с разными начинками. Особенно гармонично сочетаются с вишней. О них далее в статье.