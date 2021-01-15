Куриные наггетсы поражают вкусом: дали рецепт запеченной закуски

 
Ексклюзивы
1/5
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 558
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
1 Просмотров: 459
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
1 Просмотров: 4653
Нас может остаться 30 миллионов.
Нас может остаться 30 миллионов.
Просмотров: 1602
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
Просмотров: 828
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1143
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 252
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
1 Просмотров: 504
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 297
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 567
Фото
Все фото
5
12
13
3
4
Сладкую статую Нефертити, изготовленную из сот, продают за $42 тыс.
Сладкую статую Нефертити, изготовленную из сот, продают за $42 тыс.
Рождественский декор праздничного стола: свежие идеи сервировки
Рождественский декор праздничного стола: свежие идеи сервировки
Показали роскошные торты, которые поражают красотой
Показали роскошные торты, которые поражают красотой
Новогодний мясной рулет напоминает светофор - Руслан Сеничкин
Новогодний мясной рулет напоминает светофор - Руслан Сеничкин
Расписное рождественское печенье готовят в пост без жира и яиц - рецепт
Расписное рождественское печенье готовят в пост без жира и яиц - рецепт
Видео
Все видео
Елизавета Глинская раскрыла секрет хрустящих новогодних безе
Елизавета Глинская раскрыла секрет хрустящих новогодних безе
Рецепты оливье с необычными ингридиентами
Рецепты оливье с необычными ингридиентами
Старинное блюдо верещаку готовят из мяса и кваса - видеорецепт Евгения Клопотенко
Старинное блюдо верещаку готовят из мяса и кваса - видеорецепт Евгения Клопотенко
Быстрая пицца: раскрыли рецепт приготовления за 20 минут
Быстрая пицца: раскрыли рецепт приготовления за 20 минут
Баклажаны, как грибы: раскрыли секретный рецепт
Баклажаны, как грибы: раскрыли секретный рецепт
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1143
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5085
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
1 Просмотров: 504
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 486
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 432
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 12:28

Куриные наггетсы поражают вкусом: дали рецепт запеченной закуски

  Комментировать
Куриные наггетсы поражают вкусом: дали рецепт запеченной закуски
Сочные куриные наггетсы запекают в духовке. Фото: juegoscocinarpasteleria.org

Куриные наггетсы очень популярная закуска, которую под силу сделать каждому. Это куски сочного филе в панировке, обжаренные на сковороде или во фритюре до хрустящей золотистой корочки.

Рецепт закуски может быть менее калорийным, если запечь наггетсы в духовке.

Ингредиенты:

400 г куриных грудок

стакан панировочных сухарей

2 яйца

3 ст. л муки

Приготовление:

Куриное мясо порезать полосками или небольшими кусками. Взбить яйца в миске со специями, в отдельную миску насыпать муку.

Полоски обвалять в муке, затем - в яйцо и панировочные сухари. Обжарить наггетсы на сковороде до готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ароматная фаршированная утка на праздники: 3 вида начинок

Принцип панировки курицы аналогичный, но заготовку нужно запечь в духовке.

Разогреть духовку до 200 градусов. Наггетсы выложите на противень, покрытый пергаментом. Запекать 30 мин. до готовности.

Из куриного филе также готовят известный салат "Цезарь". При этом каждый повар готовит его по-своему, заменяя одни ингредиенты другими. В блюдо кладут как мясо, так и морепродукты. В традиционный рецепт входит: пармезан, куриное филе, яйца, помидоры, листья салата, сухарики и соус.

smachnonews.24tv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Куриные наггетсы поражают вкусом: дали рецепт запеченной закуски». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Карикатура стала официальным символом партии

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества

Кличко хуком слева нокаутировал молодого Уайлдера

Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие

Утвердили новый гимн Украины

Начался суд над националистами

Построили Пентагон

Первого шляпника считали сумасшедшим

Пилот посадил самолет на реку

В Германии попытались осуществить коммунистический переворот

Каддафи захватил власть

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 1 Просмотров: 14535
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 Просмотров: 10891
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 8199
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 7551
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 6858
Кухня
Сладкую статую Нефертити, изготовленную из сот, продают за $42 тыс.
Сладкую статую Нефертити, изготовленную из сот, продают за $42 тыс.
5
 Просмотров: 279
Евгений Клопотенко поделился рецептом овсяного хлеба с тмином
Евгений Клопотенко поделился рецептом овсяного хлеба с тмином Просмотров: 279
Раскрыли аппетитную закуску на Старый Новый год
Раскрыли аппетитную закуску на Старый Новый год Просмотров: 783
Легкий и питательный: как приготовить салат "Цезарь" с курицей
Легкий и питательный: как приготовить салат "Цезарь" с курицей Просмотров: 36
Назвали топ-3 рецепта легких супов для похудения
Назвали топ-3 рецепта легких супов для похудения Просмотров: 450
Больше всего комментируют
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
Голосов: 855
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть