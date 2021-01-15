Куриные наггетсы поражают вкусом: дали рецепт запеченной закуски

Сочные куриные наггетсы запекают в духовке. Фото: juegoscocinarpasteleria.org

Куриные наггетсы очень популярная закуска, которую под силу сделать каждому. Это куски сочного филе в панировке, обжаренные на сковороде или во фритюре до хрустящей золотистой корочки.

Рецепт закуски может быть менее калорийным, если запечь наггетсы в духовке.

Ингредиенты:

400 г куриных грудок

стакан панировочных сухарей

2 яйца

3 ст. л муки

Приготовление:

Куриное мясо порезать полосками или небольшими кусками. Взбить яйца в миске со специями, в отдельную миску насыпать муку.

Полоски обвалять в муке, затем - в яйцо и панировочные сухари. Обжарить наггетсы на сковороде до готовности.

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Принцип панировки курицы аналогичный, но заготовку нужно запечь в духовке.

Разогреть духовку до 200 градусов. Наггетсы выложите на противень, покрытый пергаментом. Запекать 30 мин. до готовности.

Из куриного филе также готовят известный салат "Цезарь". При этом каждый повар готовит его по-своему, заменяя одни ингредиенты другими. В блюдо кладут как мясо, так и морепродукты. В традиционный рецепт входит: пармезан, куриное филе, яйца, помидоры, листья салата, сухарики и соус.