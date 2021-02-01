Кулинарные подсказки: 7 полезных лайфхаков

Вода после варки макарон, сгущает любой соус. Фото: harchi.info

Полезные хитрости на кухне - это не только рецепт правильного теста или маринада для мяса. Важно и правильно тратить остатки продуктов, которые остаются после приготовления. Их можно использовать для приготовления чего-то другого

1. Не хранить в холодильнике помидоры, персики, картофель, лук, чеснок, хлеб. Холодная температура убивает их вкус и текстуру.

2. Перед нарезкой творога чем с тонким лезвием необходимо смачивать в горячей воде. Так продукт будет меньше прилипать и крошиться.

3. Горячие блюда, которые сервируются в холодные тарелки, мгновенно теряют свою свежесть. Надо нагреть тарелки в духовке при температуре 65 градусов 10 мин. Вы почувствуете существенную разницу вкуса. А салаты лучше подавать на холодных тарелках. Для этого их необходимо подержать в морозилке.

4. переваренных мясо стоит нарезать тонкими ломтиками и положить на тарелку. Сверху - помидоры и лук. Полить маслом, лимонным соком и мясо вернет утраченную влагу.

5. Перец чили обладает антибактериальными свойствами. Поэтому добавляйте острый соус в пиццу или мясное рагу. Так продукты дольше стоять в холодильнике и вкус на следующий день станет выразительным.

6. Перед тем, как выжать лимон или апельсин, положите их на 15 секунд в микроволновку. Так фрукты дадут почти вдвое больше сока.

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7. Не сливайте всю воду после варки макарон. Оставьте один стакан и ее добавьте в соус по мере необходимости. Крахмал в этой воде поможет соуса лучше загустеть и хорошо смешаться с макаронами.

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