Королевская свадьба: принц Гарри и Меган Маркл попросили на свадьбу приносить с собой еду

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл посоветовали гостям брать еду с собой. Они пригласили на свою свадьбу почти три тысячи простых людей.

Автор: nbcnews.com Меган Маркл и принц Гарри призвали на свадьбу приносить с собой еду

Об этом сообщает The Guardian.

Приглашенные не смогут присутствовать на самой свадьбе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, но смогут увидеть, как карета заезжает в замок и уезжает из него.

В сопроводительном письме гостей предупредили, что церемония продлится около четырех часов, и посоветовали взять с собой еду и напитки, так как их невозможно будет купить на месте.

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Британцам будут предложены закуски и напитки, однако их количество будет ограничено.

В день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 19 мая пабы в Англии и Уэльсе будут открыты дольше обычного.

Принц Гарри и Меган Маркл совсем скоро могут стать соседями знаменитой четы Бекхэмов. Западные СМИ сообщают, что принц и его невеста хотят поселиться после свадьбы в живописном уголке Англии - в Коутсолди. Слухи о том, что пара хочет арендовать виллу в романском стиле рядом с Чиппинг-Нортон, в часе езды от Лондона, рассказали местные жители. Они заявили, что в этом месте живут, кроме Виктории и Дэвида Бекхэм, Дэвид Кэмерон и Джереми Кларксон.