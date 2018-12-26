Кондитерские шедевры, украшенные непревзойденным сахарным декором

Фото: maggieaustincake.com

Бывшая балерина Мэгги Остин создает изысканные торты с невероятно реалистичным сахарным оформлением. Десерты свои кондитер украшает съедобными цветами из глазури, идеально имитирующими настоящие.

После завершения балетной карьеры Мэгги с отличием окончила курс в престижной французской школе кондитерского искусства. В 2010 году начала собственный проект — Maggie Austin Cake. Указано на официальном сайте кондитера.

За 8 лет деятельности в сфере кондитерского искусства Мэгги удалось получить профессиональное признание и даже выйти на международный уровень. Именно она является автором роскошных тортов, которые становятся украшением стола на голливудских вечеринках, монарших свадьбах и праздничных приемах в резиденции президента США.

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Нынче Мэгги владеет не одной кондитерской. Также проводит мастер-классы, на которых желающие имеют возможность постичь технику создания из сахарной массы фирменных пионов, роз и гортензий.

Ранее показали невероятно милые торты, похожие на пушистые коврики. Выпекает такие американка Алана Джонс-Манн. Украшает свои десерты женщина с помощью кондитерского шприца со специальными насадками, которые позволяют выдавить крем в виде тонких ворсинок.