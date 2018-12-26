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среда, 26 декабря 2018 14:52

Кондитерские шедевры, украшенные непревзойденным сахарным декором
29

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Декор для своих тортов Остин готовит из сахара.
Фото: maggieaustincake.com
Декор для своих тортов Остин готовит из сахара.
Декор для своих тортов Остин готовит из сахара.
Декор для своих тортов Остин готовит из сахара.
Декор для своих тортов Остин готовит из сахара.

Бывшая балерина Мэгги Остин создает изысканные торты с невероятно реалистичным сахарным оформлением. Десерты свои кондитер украшает съедобными цветами из глазури, идеально имитирующими настоящие.

После завершения балетной карьеры Мэгги с отличием окончила курс в престижной французской школе кондитерского искусства. В 2010 году начала собственный проект — Maggie Austin Cake. Указано на официальном сайте кондитера.

За 8 лет деятельности в сфере кондитерского искусства Мэгги удалось получить профессиональное признание и даже выйти на международный уровень. Именно она является автором роскошных тортов, которые становятся украшением стола на голливудских вечеринках, монарших свадьбах и праздничных приемах в резиденции президента США.

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Нынче Мэгги владеет не одной кондитерской. Также проводит мастер-классы, на которых желающие имеют возможность постичь технику создания из сахарной массы фирменных пионов, роз и гортензий.

Ранее показали невероятно милые торты, похожие на пушистые коврики. Выпекает такие американка Алана Джонс-Манн. Украшает свои десерты женщина с помощью кондитерского шприца со специальными насадками, которые позволяют выдавить крем в виде тонких ворсинок.

maggieaustincake.com
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