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воскресенье, 23 мая 2021 02:28

Кондитерка поделилась рецептом домашнего наполеона

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Автор: instagram/lizaglinskaya
 

Популярный кондитер Елизавета Глинская приготовила роскошный наполеон, который станет украшением любого застолья. На вкус десерт получается нежным и пропитанным. Имеет изысканный вкус. Готовится без добавления яиц.

Рецептом поделилась в УoutТube.

Ингредиенты:

молоко - 900 мл

мука - 40 г

кукурузный крахмал - 40 г

сахар - 80 г

белый шоколад - 150 г

сливочное масло - 200 г

сливки - 300 мл

стручок ванили - 1/3

Приготовление:

Смешать сахар, муку и кукурузный крахмал. Влить молоко. Добавить семена ванили, перемешать. Поставить на огонь, при постоянном помешивании довести до кипения, прокипятить минуту. Добавить шоколад, сливочное масло. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на 8-10 часов. Взбить сливки и соедините с заварной основой. Раскатать готовое тесто в пласт толщиной 3 мм. Разрезать на три коржа шириной 30 см и длиной 22 см каждый. Смочить пергамент водой, переложить на него тесто. Сделайте вилкой проколы по всей площади лепешки. Выпекать в разогретой до 200 ° С духовке 18-20 минут. Разрезать каждый корж вдоль на 2 части, чтобы получилось 6 коржей. Смазать каждый корж кремом, выкладывая один на другой. Поставьте в холодильник на 10 часов. Украсить крошкой и свежими ягодами.

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Нежные, сладкие и ароматные маффины с каждым днем покоряют все больше сладкоежек во всем мире. Готовят с ягодами, ванилью, цитрусовыми, орехами и шоколадом.

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