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понедельник, 14 сентября 2020 09:35

Колючий торт: как украсить десерт, чтобы гости онемели
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Модные торты с кактусами: чем поразить гостей
Фото: idei-dekoru.com
Модные торты с кактусами: чем поразить гостей
Модные торты с кактусами: чем поразить гостей
Модные торты с кактусами: чем поразить гостей
Модные торты с кактусами: чем поразить гостей

В торте важны не только начинка, но и украшения. Вместо привычных фигурок животных или цветов, на них можно изобразить кактусы.

Несмотря на не очень хорошую славу этих растений, с ними десерты выглядят изысканно и стильно.

Что же касается самого торта, то можно его сделать по английскому рецепту. Десерт "Виктория" является традиционным и всем понравится.

Ингредиенты:

сливочное масло - 250 г

сахар - 250 г

яйца - 4 шт

муку с разрыхлителем - 250 г

цедра лимона

сахарная пудра - 1 ст. л.

сливки для взбивания - 100 г

клубничный джем - 4 ст. л.

клубника - 100 г

Приготовление:

Помазать маслом и застелить бумагой две формы для выпечки диаметром 20 см. Слегка присыпать мукой и стряхнуть излишки.

Взбить размягченное сливочное масло и сахар в пышный светлый крем. Продолжая взбивать, добавить яйца по одному. Всыпать просеянную муку.

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Разделить смесь между подготовленными формами. Выпекать в духовке в течение примерно 45 минут. Готовность проверить зубочисткой. Дать немного остыть и осторожно переложить лепешки на решетку. Полностью остудить.

Мелко натереть лимонную цедру в миску, добавить сахарную пудру и холодные сливки. Взбить до мягких пиков.

Смазать один корж вареньем, затем покрыть лимонным кремом. Разложить сверху нарезанную клубнику. Накрыть вторым коржом и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Медовик можно делать не только по классическому рецепту. Например, сметанный крем заменить карамельным с ароматом кофе.

Такой вариант торта поразит не только приятным вкусом, но и видом. Как его украсить - дальше в галерее.

segodnya.ua
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14
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