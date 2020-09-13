Колючий торт: как украсить десерт, чтобы гости онемели

В торте важны не только начинка, но и украшения. Вместо привычных фигурок животных или цветов, на них можно изобразить кактусы.
Несмотря на не очень хорошую славу этих растений, с ними десерты выглядят изысканно и стильно.
Что же касается самого торта, то можно его сделать по английскому рецепту. Десерт "Виктория" является традиционным и всем понравится.
Ингредиенты:
сливочное масло - 250 г
сахар - 250 г
яйца - 4 шт
муку с разрыхлителем - 250 г
цедра лимона
сахарная пудра - 1 ст. л.
сливки для взбивания - 100 г
клубничный джем - 4 ст. л.
клубника - 100 г
Приготовление:
Помазать маслом и застелить бумагой две формы для выпечки диаметром 20 см. Слегка присыпать мукой и стряхнуть излишки.
Взбить размягченное сливочное масло и сахар в пышный светлый крем. Продолжая взбивать, добавить яйца по одному. Всыпать просеянную муку.
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Разделить смесь между подготовленными формами. Выпекать в духовке в течение примерно 45 минут. Готовность проверить зубочисткой. Дать немного остыть и осторожно переложить лепешки на решетку. Полностью остудить.
Мелко натереть лимонную цедру в миску, добавить сахарную пудру и холодные сливки. Взбить до мягких пиков.
Смазать один корж вареньем, затем покрыть лимонным кремом. Разложить сверху нарезанную клубнику. Накрыть вторым коржом и посыпать просеянной сахарной пудрой.
Медовик можно делать не только по классическому рецепту. Например, сметанный крем заменить карамельным с ароматом кофе.
Такой вариант торта поразит не только приятным вкусом, но и видом. Как его украсить - дальше в галерее.
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