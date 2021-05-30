Клопотенко рассказал, как приготовить десерт из молодого картофеля

Известный блогер и кулинар Евгений Клопотенко не перестает удивлять украинцев оригинальными блюдами. На этот раз расширяет их гастрономический кругозор десертом с молодого картофеля.
Рецептом поделился в УoutТube.
Ингредиенты:
молодой картофель - ½ кг
какао - 1 ст. л
мед - 1 ст. л.
ванильный сахар - 1 ч. л.
Приготовление:
Помыть и очистить молодой картофель щеточкой. Отварить в течение 20 минут и слить воду. Добавьте какао, мед и ванильный сахар. Готовое блюдо подать к столу.
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Сезон молодого картофеля в разгаре. Поэтому, пришло время доставать из кулинарных книг лучшие рецепты. Одним из самых популярных считают отварной картофель с укропом и чесноком. Несмотря на то, что он не менее вкусній и аппетитній в запеченном виде с различными овощами и мясом.
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