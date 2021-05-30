Клопотенко рассказал, как приготовить десерт из молодого картофеля

Время приготовления десерта 15 минут. Фото: Євгений Клопотенко/ facebook

Известный блогер и кулинар Евгений Клопотенко не перестает удивлять украинцев оригинальными блюдами. На этот раз расширяет их гастрономический кругозор десертом с молодого картофеля.

Рецептом поделился в УoutТube.

Ингредиенты:

молодой картофель - ½ кг

какао - 1 ст. л

мед - 1 ст. л.

ванильный сахар - 1 ч. л.

Приготовление:

Помыть и очистить молодой картофель щеточкой. Отварить в течение 20 минут и слить воду. Добавьте какао, мед и ванильный сахар. Готовое блюдо подать к столу.

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Сезон молодого картофеля в разгаре. Поэтому, пришло время доставать из кулинарных книг лучшие рецепты. Одним из самых популярных считают отварной картофель с укропом и чесноком. Несмотря на то, что он не менее вкусній и аппетитній в запеченном виде с различными овощами и мясом.